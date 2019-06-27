ສະຫະລັດ ປະທ້ວງ ການກະທຳ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຂອງມົສກູ ຕໍ່ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ທີ່ຖືກຈັບ ໃນຂໍ້ຫາສອດແນມ

ສະຫະລັດ ໄດ້ປະທ້ວງຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ຂອງມົສກູ ຕໍ່ທ່ານ ພອລ ວີລແລນ ອະດີດທະຫານມາຣີນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບ
ຢູ່ຣັດເຊຍ ໃນຂໍ້ຫາເຄື່ອນໄຫວສອດແນມ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານນາງແອນເດຣຍ ຄາແລນ ໂຄສົກປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ
ມົສກູ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາປະທ້ວງຕໍ່ MFA ໃນການ
ປະຕິບັດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ທ່ານພອລ ວີລແລນ.” MFA ແມ່ນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຂອງຣັດເຊຍ.
ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາ ໃນ
ການປະຕິບັດຕໍ່ທ່ານວີລແລນ ແລະໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ກ່ຽວ.
ທ່ານນາງ ຄາແລນ ຂຽນວ່າ “ສະຫວັດດີພາບຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນໃນຕ່າງ
ປະເທດ ແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານວີລແລນ ໄດ້ຖືກຈັບຢູ່ຣັດເຊຍ ເມື່ອວັນທີ 28 ທັນວາ ປີກາຍນີ້ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ຈາລະກຳ
ອີງຕາມອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຣັດເຊຍ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານວິລແລນ ກ່າວ
ຢ້ຳວ່າ ທ່ານເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ ເພື່ອໄປຮ່ວມພິທີແຕ່ງງານ.