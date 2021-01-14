ບັນດາໄອຍະການ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ພວກກໍ່ຈະລາຈົນ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ຢູ່ລັດຖະສະພາ

ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ລະບຸໂຕ ຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ສູງເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ຫາທາງອາຍາ ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການບຸກເຂົ້າໄປລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ຄາດວ່າ ຈຳນວນນັ້ນຈະສູງຂຶ້ນຕື່ມເປັນຫຼາຍຮ້ອຍໃນສອງສາມອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ການຕາມລ່າທົ່ວປະເທດ ຫາພວກກໍ່ຈະລາຈົນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານໄມເກີລ ເຊີຣວິນ ຮັກສາການ ຫົວໜ້າສຳນັກງານໄອຍະການ ປະຈຳເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 170 ຄົນ ໄດ້ຖືກແຈ້ງຂໍ້ຫາ ນັບແຕ່ມີການໂຈມຕີຮ້າຍແຮງຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໂດຍທີ່ບັນດາໄອຍະການ ກຳລັງພິຈາລະນາຈະຕັ້ງຂໍ້ຫາອື່ນໆ ຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍອີກ 100 ຄົນ.
ທ່ານເຊີຣວິນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ວ່າ “ຈຳນວນອັນນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າສົງໄສວ່າ ຈະມີເພີ້ມຂຶ້ນອີກຫຼາຍຮ້ອຍ.”
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືບສວນສອບສວນການກໍ່ຈະລາຈົນ ແລະການຕິດ ຕາມຫາພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບໝົດທຸກຄົນນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະແກ່ຍາວອອກໄປຫຼາຍເດືອນ ຫຼືບໍ່ກໍດົນກວ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານເຊີຣວິນໄດ້ກ່າວໄປ ຜູ້ທີ່ກຳ ກັບນຳການກວດສອບນີ້.
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ອັນນີ້ເປັນການສືບສວນໃນໄລຍະຍາວ ໝົດທຸກຄົນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນເວລາດົນນານ.”
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ໂດຍລວມມີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳ ຫຼວດລັດຖະສະພາຄົນນຶ່ງ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳຄົນນຶ່ງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍຕຳຫຼວດ ຈຶ່ງນຳໄປສູ່ການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຂອງພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາຕຳ ຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ສຳລັບການປຸກລະດົມໃຫ້ກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ໂດຍຊັກຊວນໃຫ້ພວກສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານ ເດີນຂະບວນໄປຍັງລັດຖະສະພາ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບມາດຕານຶ່ງຂອງການຟ້ອງຮ້ອງໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງອາເມຣິກາພຽງຄົນດຽວ ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງສອງເທື່ອ.
ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດຂອງສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູມເມີຣ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາວ່າ ຈຳພວກຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກຸ່ມພວກອັນຕະພານນັ້ນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະຄວນຖືກນຳເອົາຊື່ລົງໃນບັນຊີຫ້າມບິນຂອງລັດ ຖະບານກາງ.