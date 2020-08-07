ສະຫະລັດ ກົດດັນ ໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸ ມາດຕະການຫ້າມສົ່ງອາວຸດ ຂອງອົງການ ສປຊ ຕໍ່ອີຣ່ານ ອອກໄປອີກ

ສະຫະລັດ ກຳລັງກົດດັນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆກັບແຜນການທີ່ຈະຜັກດັນໃຫ້ຕໍ່ມາດຕະການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຫ້າມສົ່ງອອກອາວຸດຕໍ່ອີຣ່ານ ທີ່ມີກຳນົດຈະໝົດອາຍຸໃນອີກສອງເດືອນຂ້າງໜ້າ ຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ແຕ່ມັນເປັນໄດ້ສູງທີ່ຈະປະສົບກັບການຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນຈາກບັນດາປະເທດອື່ນໆ ປະກອບດ້ວຍ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ.
“ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸມາດຕະການຫ້າມສົ່ງອອກອາວຸດ” ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດປະຈຳອີຣ່ານ ທ່ານບຣາຍແອນ ຮຸກຄ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນຖະແຫລງການຜ່ານທາງໂທລະສັບ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ອັນນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນວິທີທາງທີ່ງ່າຍ ຫຼື ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ໃນວິທີທາງທີ່ຍາກ ແຕ່ມັນຈະຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ເວລາອອກໄປ.”
ສະພາບັນດານັກການທູດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ອາດຜັກດັນໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງກ່ຽວກັບການຮ່າງຍະຕິເພື່ອຫາທາງຕໍ່ເວລາອອກໄປ ໃນຕົ້ນສັບປະດາໜ້າ ແຕ່ພວກຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ 9 ສຽງທີ່ຈະຮັບຜ່ານມັນໄດ້ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ໃຊ້ສິດຍັບຍັ້ງ.
ກໍລະນີການຕໍ່ອາຍຸສຳລັບການຫ້າສົ່ງອາວຸທຳມະດາດັ່ງກ່າວ ຂອງວໍຊິງຕັນນັ້ນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ອີຣ່ານ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ດີ ທີ່ຍຸແຍ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະແຜ່ຂະຫຍາຍລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ສ່ວນໃຫຍ່ໂດຍໃຊ້ພວກກຸ່ມຕາງໜ້າອື່ນໆ ຢູ່ໃນຕາເວັນອອກກາງ ແລະຂົງເຂດອື່ນໆ.
ທ່ານຮຸກຄ໌ ໄດ້ກ່າວໄປອີກວ່າ “ການຫ້າມສົ່ງອອກອາວຸດນັນ ໄດ້ວາງອອກ 13 ປີມາແລ້ວ. ອີຣ່ານ ຍັງສາມາດທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍອາວຸດຫຼາຍໆຢ່າງໄປທົ່ວເຂດຕາເວັນອອກກາງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດສີຂີ້ເຖົ່າ. ຖ້າວ່າສິ່ງທີ່ອີຣ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນແບບຄວາມມືດ ໃຫ້ຈິນຕະນາການເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດເຮັດໃດ້ຢູ່ໃນຕອນກາງແຈ້ງ.”
ທ່ານຮຸກຄ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າ ທ່ານຈະກ້າວລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກສອງປີທີ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ມາ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄັນອີຣ່ານຖືກປົດອອກຈາກຂໍ້ຈຳກັດທັງຫຼາຍແລ້ວ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການບໍ່ມີຄວາມກ້ຳເກິ່ງຢູ່ໃນຂົງເຂດ ບັນຫາຂັດແຍ້ງທັງຫຼາຍ ແລະການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານອາວຸດ ກໍຈະທະວີຂຶ້ນ.