ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ມີສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ທັງສອງຟາກຝັ່ງຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນແລະຈະສືບຕໍ່ “ຄັດຄ້ານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ ຕາມລຳພັງແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ ຈາກສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈາກຝ່າຍໃດກໍຕາມ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນ ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ໃນຄຳປາໄສຕໍ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະນຳພາດ້ວຍການທູດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ ດ້ວຍສັນຕິວິທີ. ພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບ ຂ້າມຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ. ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ນະໂຍບາຍຈີນດຽວ ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງມາໄດ້ສີ່ທົດສະວັດ ແລະພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ການປ່ຽນແປງໂດຍລຳພັງພຽງຝ່າຍດຽວ ຈາກສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນ ບໍ່ວ່າຈາກຝ່າຍໃດ.”
ສີ່ທົດສະວັດມາແລ້ວ ສະຫະລັດແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນກັບຈີນ ໃນປີ 1979 ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຫວັງທີ່ວ່າ “ອະນາຄົດຂອງໄຕ້ຫວັນຈະມີການຕົກລົງກັນແບບສັນຕິວິທີ” ດັ່ງທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສຳພັນກັບໄຕ້ຫວັນ. ສະຫະລັດກໍເຊັ່ນດຽວກັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເປັນເອກກະລາດຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະປົກປ້ອງໄຕ້ຫວັນຖ້າຫາກຖືກໂຈມຕີຈາກຈີນ ຊຶ່ງເປັນເທື່ອທີສີ່ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແບບນີ້ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນປີ 2021. ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄບເດັນບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ດ້ວຍຄວາມໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໄບເດັນ.
ຈີນແມ່ນເດັດຂາດ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານໄບເດັນ ແລະຈະຍື່ນປະທ້ວງຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ອີງຕາມໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງຢາກໃຫ້ເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງທະຫານກັບຈີນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງວໍຊິງຕັນແລະປັກກິ່ງໄດ້ວາງແຜນເພື່ອໃຫ້ພວກຜູ້ນຳຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດພູມີພາກເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນພະຈິກທ້າຍປີນີ້.