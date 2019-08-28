ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄວາມສະຫງົບຈາກທຸກຝ່າຍໃນ ຮົງກົງ, ໃນຂະນະທີ່ການປະ
ທ້ວງຕ່າງໆໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຮຸນແຮງ ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສັນຍານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການອ່ອນຂໍ້ລົງລະຫວ່າງລັດ
ຖະບານ ຮົງກົງ ແລະ ຜູ້ປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ.
ຕຳຫຼວດ ຮົງກົງ ໄດ້ຍິງລະເບີດແກັສນ້ຳຕາຫຼາຍລູກ ເພື່ອແຍກຍ້າຍການປະທ້ວງຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ແກວ່ງລະເບີດ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ກ້ອນຫີນຈີ່ໃສ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດນັ່ງງຽບ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຕື່ມອີກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງຈາກທັງສອງຝ່າຍເກີດຂຶ້ນອີກ,”
ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຈາກຕຳຫຼວດ ຫຼືຈາກຜູ້ປະທ້ວງ. “ແນ່ນອນ, ບໍ່ໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ດ້ວຍ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຢ່າງກວ້າງຂວາງອີກ.” ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນ
ປະຊາທິປະໄຕຫຼາຍສັບປະດາໃນ ຮົງກົງ, ຄວາມບໍ່ສະຫງົບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້
ເຫັນສັນຍານການຢຸດໃນທັນທີ. ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ
ທ່ານໄດ້ເຫັນສັນຍານທີ່ເປັນກຳລັງໃຈບາງຢ່າງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຮົງກົງ ທ່ານນາງ
ແຄຣີ ແລນ ສາມາດທີ່ຈະເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ການປຶກສາຫາລືຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຫ້າຢ່າງຂອງ
ຜູ້ປະທ້ວງ. ເບິ່ງຄືວ່າລາວກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂຢ່າງໜ້ອຍສອງຢ່າງໃນຕອນ
ນີ້. ພວກເຮົາເລີ່ມທີ່ຈະໄດ້ເຫັນການອ່ອນຂໍ້ລົງບາງຢ່າງຈາກສອງຝ່າຍ ແລະ ຄວາມ
ຫວັງຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນວ່າ ທັງໝົດນີ້ຈະຖືກແກ້ໄຂຢ່າງສັນຕິ. ມັນຕ້ອງມີການຕົກ
ລົງກັນບາງຢ່າງ.”
ວັນທີນຶ່ງຕຸລານີ້ ຈະເປັນວັນຄົບຮອບ 70 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງສາທາລະນະລັດປະຊາ
ຊົນ ຈີນ. ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ປັກກິ່ງ ແມ່ນກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນທີ່ມີຄວາມ
ໝາຍຢູ່ປະຕິທິທາງການເມືອງນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຫວັງວ່າບັນດາຜູ້ນຳ ຈີນ “ຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໃນວິທີທີ່
ຈະຮັກສາຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນໃນ ຮົງກົງ ຜູ້ທີ່
ຄຸ້ນເຄີຍກັບຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ຄຸ້ນເຄີຍກັບການທີ່ສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້
ຖືກຮັບຟັງ.”
ໃນ ປັກກິ່ງ, ຈີນ ໄດ້ກ່າວ “ບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງ” ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກັບຖະແຫຼງການ
ຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ ເຈັດປະເທດ ຫຼື G7 ທີ່ຮຽກຮ້ອງການປົກຄອງຕົນເອງຂອງ
ຮົງກົງ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບການມອບການຄວບຄຸມເຂດແດນດັ່ງກ່າວຂອງອັງກິດ ໃຫ້ ຈີນ
ໃນປີ 1997.