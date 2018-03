ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສຫລ ຢ້ຽມຢາມໂຄງການ ອາຫານ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະກະ

ຊວງກະສິກຳ ສະຫະລັດ ຫຼື USDA ຈາກວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບ ທ່ານສັນຕິພາບ

ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ບັນດາໂຄງການ

ອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ເມື່ອ

ວັນທີ 26 ມີນາຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ.

ທ່ານນາງ Jocelyn Brown, ຮອງຫົວຫນ້າບໍລິຫານກະຊວງກະສິກຳສະຫະລັດ ແລະ ທ່ານອຸປະທູດໄມໂຄ ຄລາຍ ປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເພື່ອຕິດ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງກ່ຽວ

ກັບໂຄງການອາຫານສຳລັບໂຮງຮຽນເຊິ່ງຈັດໄດ້ຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການບັນເທົາທຸກ

ກາໂຕລິກ CRS. ໂຄງການອາຫານແລະ ໂພຊະນາການສຳລັບເດັກ (the McGovern-

Dole International Food for Education and Child Nutrition Program) ແມ່ນເປັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອພົນລະເຮືອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກສະຫະລັດ ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານນາງ Brown ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມງານເຊັ່ນອົງການ

CRS ແລະ ພະແນກການສຶກສາແລະກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຊິ່ງ ໂຄງການນີ້

ໄດ້ເກີດຜົນເປັນຈິງອັນເນື່ອງມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການ

ກະສິກຳທີ່ຜະລິດໂດຍຊາວກະສິກອນຈາກສະຫະລັດ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດານ້ອງໆ

ນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນປະຖົມ ຈະສາມາດພັດທະນາທັກສະການຮູ້ຫນັງສື ລວມໄປ

ເຖິງ ອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການເພື່ອພວກເຂົາຈະສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການ

ຮໍ່າຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານ ອຸປະທູດ ໄມໂຄ ຄລາຍໄດ້ຖືໂອກາດໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ເພື່ອເນັ້ນໃຫ້ເຫັນ

ເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບປະ

ຊາຊົນ ກໍຄື ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ໂຄງການຕ່າງໆ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທີ່ອາໃສຢູ່ແຂວງນີ້.

ທ່ານເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບການ

ຢ້ຽມຢາມ ຄັ້ງສຳຄັນຂອງຈາກ USDA ນີ້ວ່າ “USDA ແມ່ນເປັນຄູ່ຮ່ວມ ມືທີ່ເຂັ້ມ

ແຂງໃນການພັດທະນາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ນັບຕັ້ງແຕ່ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ພວກ

ເພິ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ຂອງແຂວງ, ຍ້ອນແນວນັ້ນ

ພວກເຮົາຈິງມີຄວາມຍິນດີທີ່ສຸດ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດ ທາງອົງ

ການ CRS ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ້ານການສຶກສາຈຳນວນສອງໂຄງ ການ ຢູ່ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຢູ່ພາຍໃນ 7 ເມືອງນີ້, ອົງການ CRS ໄດ້ເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບ ບັນດານັກສຶກສາ, ຄູອາຈານ, ຊຸມຊົນ, ຄົນພາຍໃນແຂວງແລະພະແນກ

ການສຶກສາ ເພື່ອສ້າງໝາກຜົນທາງດ້ານການສຶກສາ. ໂຄງການຂອງອົງການ CRS

(the CRS-led Learning and Engaging All in Primary School) ຍັງໄດ້ສະ

ໜອງອາຫານໃຫ້ແກ່ນ້ອງໆນັກສຶກສາ ເຊິ່ງຜົນຜະລິດສະບຽງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ

ໄດ້ມາຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງປະຊາຊົນຊາວ ອາເມລິກັນ. ໃນແຕ່ລະມື້ນັກສຶກສາ

ຈຳນວນ 40,000 ຄົນຈາກ 350 ໂຮງຮຽນທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈະໄດ້ຮັບ

ອາຫານດັ່ງກ່າວ.