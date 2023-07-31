ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ອອສເຕຣເລຍ ໂດຍຮູ້ສຶກມີກຳລັງໃຈ ລຸນຫຼັງການເດີນທາງເກືອບເປັນອາທິດ ທີ່ຍັງປະກອບມີການຢ້ຽມຢາມປະເທດ ປາປົວ ນິວ ກີນີ.
ການເດີນທາງຄັ້ງທີ 9 ຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ໄປເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເພື່ອປັບປຸງສາຍພົວພັນທີ່ກຳລັງເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນກັບ ປາປົວ ນິວ ກີນີ ໂດຍໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງລັດຖະບານ, ແລະ ຮັບປະກັນແຜນການທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານກວ່າເກົ່າສຳລັບການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດກັບ ອອສເຕຣເລຍ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ນອກກອງປະຊຸມຫຼາຍຄັ້ງກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ທັງຫຼາຍໄດ້ກ່າວວ່າວຽກງານ, ໂດຍສະເພາະການສົນທະນາໃນນະຄອນ ບຣິສເບັນ ສຳລັບການປຶກສາຫາລືລະດັບລັດຖະມົນຄຕີ ອອສເຕຣເລຍ-ສະຫະລັດ ປະຈຳປີຄັ້ງທີສາມນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດ ລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວ, ໂດຍໄດ້ຍົກຍ້ອງການປະກາດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການລິເລີ່ມໃໝ່ກັບລັດຖະບານ ອອສເຕຣເລຍ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນແຂງແກ່ນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.”
ໂຄງການລິເລີ່ມທີ່ວ່ານັ້ນລວມມີການປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຖານທັບອາກາດຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວພາກເໜືອຂອງ ອອສເຕຣເລຍ, ຂະຫຍາຍການສົ່ງກອງກຳລັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ ສະຫະລັດ ໄປ ອອສເຕຣເລຍ ຕາມການໝູນວຽນ ແລະ ແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ ອອສເຕຣເລຍ ເລີ່ມການຜະລິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ແມ່ນຢຳ ແລະ ລູກປືນ, ຊະນິດທີ່ມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເປັນຢ່າງສູງໃນ ຢູເຄຣນ.
ນອກເໜືອຈາກແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດຂອງພັນທະມິດດັ່ງກ່າວ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ອ້າງເຖິງມັນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ “ພິເສດ,” ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພັນນີ ວັອງ ໄດ້ເອີ້ນ ສະຫະລັດ ວ່າເປັນ “ພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ” ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ.