ເມື່ອສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ວ່າ ເປັນຜູ້ຜະເດັດການ ແລະ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນກໍກ່າວວ່າ ທ່ານເຫັນພ້ອມກັບການຊັ່ງຊາທີ່ວ່ານີ້.
ທ່ານບລິງເກັນ ຜູ້ຊຶ່ງເມື່ອໄວໆມານີ້ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆຂອງຈີນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນທີ່ມີບັນຫາກັບສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Face the Nation” ຂອງໂທລະພາບ CBS ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີມັກກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງສະເໝີ ທ່ານກ່າວໂດຍກົງ ທ່ານກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະທ່ານກ່າວໃຫ້ພວກເຮົາທຸກໆຄົນ.”
ທ່ານໄບເດັນ ເອີ້ນທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງວ່າ ຜູ້ຜະເດັດການ ຢູ່ທີ່ບ່ອນຫາເງິນທຶນທາງດ້ານການເມືອງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະຈີນກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍເວົ້າວ່າ ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ “ເປັນການທ້າທາຍຍົ້ວຍຸ ຢ່າງເປີດແປນທາງການເມືອງ.”
ທ່ານໝາວໜິງ ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນຕາມປົກກະຕິ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ “ຈີນຂໍສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈແລະຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງ. ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງສະຫະລັດແມ່ນແຫວກແນວພິດສະດານຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.”