ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປາປົວນິວກີນີ ຫຼື PNG ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍເຕືອນປະເທດປາຊີຟີກດັ່ງກ່າວວ່າ ການຄ້ຳປະກັນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃດໆກັບປັກກິ່ງຈະມີຂຶ້ນດ້ວຍຜົນທີ່ຕິດຕາມແລະຕົ້ນທຶນສູງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
“ພວກເຮົາເຄີຍເຫັນວ່າ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງຈີນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຫຼືການລົງທຶນມີຂຶ້ນດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ສູງ. ນັ້ນຄືວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງກ່າວຕໍ່ PNG” ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານຣິເຈີ ເວີມາ (Richard Verma) ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Sydney Morning Herald ໃນການໃຫ້ສຳພາດທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງປາປົວນິວກີນີ ທ່ານຈັສຕິນ ຄາເຊັນໂກ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ຕົນກຳລັງທຳການເຈລະຈາໃນຂັ້ນຕົ້ນໆກັບຈີນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຈີນໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກຳລັງຕຳຫຼວດ PNG ດ້ວຍການຝຶກແອບ ອຸບປະກອນ ແລະເທັກນິກໃນການສອດແນມ ທ່ານຄາເຊັນໂກ ກ່າວ.
ສະຫະລັດແລະອອສເຕຣເລຍ ມອງເບິ່ງຂົງເຂດປາຊີຟິກວ່າ ເປັນເຂດອິດທິພົນຂອງຕົນມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແລະພວມຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອຈະສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ບັນດາປະເທດເກາະດອນຕ່າງໆເຮັດຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຈີນ ຫຼັງຈາກປັກກິ່ງໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນໃນປີ 2022.
ທ່ານເວີມາ ທີ່ໄດ້ຢຸດແວ່ຢູ່ອອສເຕຣເລຍໃນອາທິດແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການແຂ່ງຂັນເພື່ອອິດທິພົນໃນຂົງເຂດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະນັ້ນ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການແຂ່ງຂັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ