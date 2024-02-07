ໃນຂະນະທີ່ພຽງຢາງ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິເສດການຮ່ວມມືກັບວໍຊິງຕັນ, ບັນດານັກວິເຄາະໄດ້ມີຄວາມເຫັນແບ່ງກັນວ່າ ສະຫະລັດ ຄວນຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນນະໂຍບາຍປົດອາວຸດ ນິວເຄລຍ ຫຼື ພິຈາລະນາທາງເລືອກຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຄວບຄຸມອາວຸດດັ່ງກ່າວ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນພາກພື້ນດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟ ແລະຂູ່ວ່າ ຈະເຂົ້າຍຶດເອົາເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ້າສົງຄາມຫາກເກີດຂຶ້ນ.
ການຍິງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພວກເຂົາ ມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້, ເຊິ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ທົດລອງ ໃນອັນທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານເຮືອບິນຊະນິດໃໝ່ ແລະໄດ້ທຳການທົດລອງ “ລູກສອນໄຟຄຣູສຫົວລົບທີ່ມີພະລັງ” ຢູ່ນອກຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນຕົກ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື KCNA.
ນີ້ແມ່ນການທົດລອງລູກສອນໄຟຄຣູສ ຄັ້ງທີ 4 ຂອງປີນີ້, ລຸນຫຼັງການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໄກໄວກວ່າສຽງ ເມື່ອວັນທີ 14 ມັງກອນແລ້ວນີ້.
ທ່ານເວເດັນ ພັດເທລ (Vedant Patel) ຮອງໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວວັນທີ 24 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມ "ກະຕືລືລົ້ນ ໃນການພົວພັນຮ່ວມມືກັບເກົາຫຼີເໜືອ" ເພື່ອ "ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງການທະຫານ" ແລະສືບຕໍ່ເປົ້າໝາຍໃນ "ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງຄົບຖ້ວນສົມບູນ".
ໃນຂະນະທີ່ເກົາຫຼີເໜືອເລັ່ງທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງຕົນ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນ 100 ລູກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ມັນຈະກາຍເປັນເລື່ອງຍາກຂຶ້ນ ສໍາລັບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.
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