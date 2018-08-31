ກອງທັບເຮືອ ສຫລ ຢຶດອາວຸດ ທີ່ຂົນສົ່ງ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ອ່າວ ເອເດນ

ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າສະກັດກັ້ນ ການລັກລອບຂົນ
ສ່ົງອາວຸດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ອ່າວເອເດນ ທ້າມກາງສົງຄາມທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່
ໃນເຢເມນ.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ເວົ້າຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ກໍ່າປັ່ນລົບຕິດລູກ
ສອນໄຟນໍາວິຖີ USS Jason Dunham ຂອງກອງທັບເຮືອທີ 5 ນັ້ນຢຶດກໍ່າປັ່ນ ທີ່
ບັນທຸກອາວຸດເຖື່ອນຈາກເຮືອນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ຕິດທຸງປະເທດໃດ ຢູ່ໃນເຂດ ໜ່ານນໍ້າສາ
ກົນໃນອ່າວເອເດນ." ການຢຶດເອົາອາວຸດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງ ຄານຜ່ານມານີ້.
ວີດິໂອຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ນຳ
ອອກເຜີຍແຜ່ອອກໃນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການລັກລອບອາວຸດທີ່ຢູ່
ໃນການກ່ ວຫາຂອງກໍ່າປັ່ນນ້ອຍ ລໍານັ້ນ.
ຖະແຫລງການຂອງກອງທັບເຮືອ ຍັງກ່າວ
ອີກວ່າ ກໍ່າປັ່ນລົບ Dunham ໄດ້ເຫັນເຮືອ
ທີ່ແລ່ນຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລ, ຊຶ່ງເປັນເຮືອແບບ
ດັ້ງເດີມ ທີ່ມັກໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດອ່າວເປີເຊຍ ເພື່ອສົ່ງ
ຄ່ຽນ "ກ່ອງບັນຈຸສິນຄ້າ" ໃຫ້ແກ່ກໍ່າປັ່ນນ້ອຍ. ກຳປັ່ນນ້ອຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕິດທຸງປະເທດໃດ ຫລັງ
ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂຶ້ນໄປກວດກາ ແລະຊອກ
ຄົ້ນອີງຕາມກົດໝາຍຂອງສາກົນ.
ຄະນະຂຶ້ນໄປຄົ້ນນັ້ນ ໄດ້ພົບເຫັນແກັດອາວຸດ
ທີ່ມີປືນອາກາ 47 ຫຼາຍກວ່າພັນກະບອກຢູ່
ເທິງກຳປັ່ນນ້ອຍ.
ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດກ່າວອີກວ່າພວກຕົນ ບໍ່ຮູ້ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງອາວຸດ ທີ່ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັ້ນ.
ຈັກຂອງເຮືອກໍ່າປັ່ນດັ່ງກ່າວເພ, ອີງຕາມກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ. “ພວກຄົນ
ຢູ່ໃນເຮືອ” ລໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ນໍາຕົວໄປຂຶ້ນກໍ່າປັ່ນລົບ Dunham ແລະຈາກນັນ ກໍ
ຖືກນໍາສົ່ງໄປຫາ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງທະເລຂອງເຢເມນ.
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