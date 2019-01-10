ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກອງທັບ ສຫລ ໂຈມຕີທາງອາກາດຕື່ມ ຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ໃນໂຊມາເລຍ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໂຊມາເລຍ ສັງເກດເບິ່ງສົບຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂມ​ກາ​ດິ​ສ​ຊູ ປະເທດ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ວັນທີ 5 ພະຈິກ ປີ 2016

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທະຫານສະຫະລັດໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ໃນ ໂຊມາເລຍຫົກຄົນ ໃນການໂຈມຕີທາງາກາດ ເທື່ອທີສີ່ ໃນສັບປະດານີ້ ອີງຕາມກອງບັນຊາການສະຫະ
ລັດ​ໃນອາຟຣິກາ ຫຼື AFRICOM ນັ້ນ.

ການໂຈມຕີຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານສັບປະດານີ້ ໃນເຂດອ່າວໂຊມາເລຍ
ແລະໄດ້ທຳລາຍລົດຄັນນຶ່ງ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ AFRICOM ທີ່ໄດ້ບອກວີໂອເອ.

ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ທະຫານສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີສອງຄັ້ງໃນໂຊມາ
ເລຍ ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ສີ່ຄົນ ເພື່ອປ້ອງກັນກຳລັງ ຂອງໂຊມາ
ເລຍ “ທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງ al-Shabab ຢູ່”.

AFRICOM ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ຂ້າ
ພວກ al-Shabab ຫົກຄົນ ຢູ່ໃກ້ໆກັບເມືອງ ດີໂຣ ຊານເລ ໃນເຂດ Lower Shabelle ແລະການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ກໍໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 10 ຄົນໃນເຂດດັ່ງ
ກ່າວ.

ເຊີນອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG