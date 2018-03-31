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ທະຫານ ອາເມຣິກັນ ແລະອັງກິດ ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ

ທະຫານທະຫານອາເມຣິກັນ ກຳລັງເບິ່ງໄປຍັງເຂດຊາຍແດນ ເທີກີ ຈາກປ້ອມຍາມ ໃກ້ກັບເມືອງແມນບິຈ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.

ສະມາຊິກ​ສອງ​ຄົນ ​ຂອງ​ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ​ຢູ່ໃນ
ປະເທດ​ຊີ​ເຣຍ ຊຶ່ງເປັນຄົນອາ​ເມຣິກັນນຶ່ງຄົນ ​ແລະອັງກິດ​ອີກນຶ່ງ​ຄົນໄດ້​ ເສຍ​ຊີວິດ​
ຈາກ​ລະ​ເບີດ​ແຄມທາງ ​ໃນຕອນ​ແລງ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານມາ ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
ສະຫະລັດ. ອີກ​ຫ້າ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ສອງ​ຄົນທີ່ບໍ່​ຂໍອອກ​ຊື່ ກ່າວຕໍ່​ອົງການ​ຂ່າວຣອຍ​ເຕີີ້ວ່າ ການ​ໂຈມ
​ຕີ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ເມຶອງແມນບິຈ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.

ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ​ຂອງກອງ​ທັບ​ສະຫະລັດ ບໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ​ວ່າ ການໂຈມ​ຕີ
ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່ໃສ ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜິ​ຍຊື່ ​ແລະ​ສັນຊາດ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ໂດຍ
ກ່າວ​ພຽງ​ແຕ່​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ເປັນ​ສະມາຊິກຂອງກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ.

​ໂຄສົກ​ຂອງກອງທັບ​ສະຫະລັດ ພັນ​ເອກຣາຍອັນ ດິລລຽນ ບໍ່​ໄດ້ກ່າວ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ​ວ່າ
​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດ​ຊອບຕໍ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ແຕ່​ໄດ້ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຊັ່ງ​ຊາ​ໃນຂັ້ນ
​ຕົ້ນ ​ແລະ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ບອກໃຫ້ຊາບ​ຈົນ​ກວ່າ​ການ​ສືບສວນ
​ເສັດ​ສິ້ນ​ລົງ.”

ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ​ຢືນຢັນກ່ຽວກັບ​ການ​ຕາຍຂອງບຸກ​ຄົນທີ​ສອງ ທີ່​ມາ​
ຈາກ​ພາຍ​ໃນ​ຖັນ​ແຖວ ກອງທັບຂອງຕົນ. ​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ວ່າ ສະມາຊິກທະຫານອັງກິດ ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ເວລາ​ມີການ​ໂຈມ​ຕີ
​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ​ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ພວມທຳການປະ​ຕິບັດ​ງານຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງ​ແມນບິຈ ອະດີດທີ່​ໝັ້ນ​ອັນແຂງແຮງຂອງ​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ
ບ່ອນ​ທີ່​ກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ຕັ້ງ​ຢູ່່​ນັ້ນ ​ໄດ້​ເກີດ​ຂື້ນ​ນຶ່ງ​ມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ
ທ່ານ​ດໍຣ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ຈະ​ຖອນ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ​ ໃນ​ອະນາ​ຄົດ​
ອັນ​ໃກ້ໆ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ ທີ່​ລັດ​ໂອ​ຮາ​ຍ​ໂອ ໃນພາກກາງ
ຂອງ​ສະຫະລັດໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້​ລາຍ​ລະອຽດ​ໃດໆວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະຖອນ​ອອກ​ຈາກ​ຊີ​
ເຣຍ ຄື​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້. ບັດ​ນີ້ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຄົນ​ອື່ນ​ເປັນຜູ້ກຳກັບ. ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ ​ໃນບໍ່​ຊ້າ​ນີ້​ພວກ
​ເຮົາ​ຈະ​ຖອນອອກໄປ.”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍຣໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຢູ່ສູນກາງທ້ອງຖິ່ນ ທີ 18 ຢູ່ເມືອງຣິຈຟີລ ລັດໂອຮາຍໂອ ທີ 29 ມີນາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍຣໂນລ ທຣໍາ ກ່າວຢູ່ສູນກາງທ້ອງຖິ່ນ ທີ 18 ຢູ່ເມືອງຣິຈຟີລ ລັດໂອຮາຍໂອ ທີ 29 ມີນາ 2018.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ການ​ປະ ຕິບັດ​
ງານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍຍັງຈະບໍ່ມີ​ການ​ປ່ຽນແປງ ​ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ​ກຳລັງທະ
ຫານ​ສະ​ລັດ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະນະກຸ່ມ IS.

ສະຫະ​ລັດມີ​ກຳລັງ​ທະຫານຫຼາຍ​ກວ່າ 2000 ຄົນ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ 60 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ນັບ
​ແຕ່​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເພື່ອ​ທຳ​ລາຍກຸ່ມ IS ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂື້ນ​ໃນນປີ 2014.

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