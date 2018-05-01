ພວກອົບພະຍົບ ລໍຖ້າ ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ຢູ່ນອກດ່ານ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສຫລ ເພື່ອຂໍລີ້ໄພ

ຫຼັງຈາກເດີນທາງ ດ້ວຍການຍ່າງ, ດ້ວຍລົດເມ ແລະລົດໄຟ ມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ
ນຶ່ງເດືອນ ແລ້ວ ຂະບວນຂອງພວກເດີນທາງຈາກອາເມຣິກາກາງ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 150 ຄົນ
ກໍໄດ້ພາ ກັນມາຮອດເມືອງທີຮົວນາ ຊຶ່ງເປັນດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບ
ເມັກຊິໂກ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍໆຄົນຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ລີ້ໄພ ຊຶ່ງເປັນການ
ປ້ອງກັນຈາກການຖືກເນລະເທດໂດຍສະຫະລັດ ສຳລັບສ່ວນບຸກຄົນ ທີ່ເຊື່ອວ່າ
“ຕົນມີຄວາມຢ້ານກົວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ” ທີ່ຈະຖືກປະຫັດປະຫານນັ້ນ.
ໃນການມາຮອດມາເຖິງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ດ່ານຊາຍແດນແຫ່ງນີ້ ທີ່ມີຄວາມສາມາດຮັບເອົາຜູ້ຄົນໄດ້ປະມານ 300 ນັ້ນ
ແມ່ນເຕັມແລ້ວ.
ໃນຕອນແລງວັນຈັນວານນີ້ ຄົນເຂົ້າເມືອງຜູ້ທຳອິດ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາ
ໃນສະຫະລັດເພື່ອແລ່ນເຈ້ຍສໍ ອົງການທີ່ຈັດແຈງກ່ຽວກັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຮວມທັງ
8 ຄົນ.
ທ່ານນິໂຄລ ຣາໂມສ ທະນາຍຄວາມຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງອົງການ “Al Otro Lado”
ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ກ່າວວ່າ ເປັນຄວາມຜິດຂອງໜ່ວຍປ້ອງກັນຊາຍແດນແລະພາສີ
ສະຫະລັດ ຫຼື (CBP) ທີ່ຊັກຊ້າໃນການດຳເນີນການນີ້.
ທ່ານ ຣາໂມສ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ ຂະບວນຂອງພວກເດີນທາງ
ຈະມາຮອດມາເຖິງ ສະນັ້ນການບໍ່ມີການກະກຽມນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງພວກ
ອົບພະຍົບ ເປັນຫຍັງລະ ທີ່ລັດຖະບານອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີອິດທິພົນ
ແລະຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈຶ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຮັບຮອງການປະກອບເອກກະ
ສານ ຂອງພວກອົບພະຍົບ 200 ຄົນ ພວກເຂົາເປັນເດັກນ້ອຍໂພດ?.”
ເຊີນຊົມ: ຊາຍແດນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ
ໃນການລໍຖ້າເພື່ອໃຫ້ເຖິງຮອບພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍຄົນ ໄດ້ນອນ
ຢູ່ກັບສຳພາລະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານຳມາ ແລະກັບຄົນຮັກ ຍາດພີ່ນ້ອງຂ້າມຄືນທີ່ນັ້ນ
ຊຶ່ງເປັນຄວາມຫວັງທີ່ປະປົນທັງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ຢູ່ຂ້າງນອກຮົ້ວ.
“ຂ້ອຍດີໃຈສຳລັບໂອກາດ ແລະກໍຍັງມີຄວາມບໍ່ແນ່ໃຈ ເຖິງອັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ,”
ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງຊາວຮອນດູຣາສ ໄດ້ບອກກັບວີໂອເອ.
“ສ່ວນຂ້ອຍນັ້ນແມ່ນໂສກເສົ້າ, ແຕ່ວ່າຂ້ອຍກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນໝູ່ຄູ່ຫຼາຍຄົນໃນທີ່ນີ້,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ້າວເອເດນ ແອລເບີໂຕ ຣາມີແຕສ ຊຶ່ງເປັນພໍ່ຄົນໄວ 18 ປີ ຈາກ
ແອລຊາລ ວາດໍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
“ພວກເຮົາ ໄດ້ຊິ້ງຊອມເບິ່ງຢູ່. ພວກເຮົາ ໄດ້ຊິ້ງຊອມເບິ່ງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາ
ທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງຂະບວນຂອງພວກເດີນທາງມາ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງກົດໝາຍຂອງຄົນໜີເຂົ້າເມືອງສະຫະລັດວ່າ “ອ່ອນແອແລະໃຊ້ບໍ່ໄດ້
ແລ້ວ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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