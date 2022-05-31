ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໃນວັນລະນຶກເຖິງພວກທະຫານ ທີ່ສະຫລະຊີບຢູ່ສະໜາມລົບ ຫລື Memorial Day ຢູທີ່ສຸສານ ແຫ່ງຊາດອາລິງຕັນໃນ ວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນມັນເປັນ "ພິທີກຳອັນ ສັກສິດ" ເພື່ອສະທ້ອນ ແລະລະນຶກເຖິງການເສຍສະຫຼະຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດ ໄປໃນຂະນະທີ່ ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບຂອງປະເທດ.
"ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍກ່າວຄໍາປະຕິຍານ ທີ່ຂວັນຫາຍຂອງພວກເຮົາຄືນອີກ. ເປັນຄຳປະຕິຍານທີ່ງ່າຍດາຍ. ເພື່ອຈື່ຈຳ ໄວ້," ທ່ານກ່າວຕໍ່ຢູ່ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພະນັກງານທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດໄປເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່.
ໃນສະຫະລັດ, ວັນຈັນສຸດທ້າຍຂອງເດືອນພຶດສະພາແມ່ນຖືເປັນວັນ Memorial ເປັນວັນທີ່ໃຫ້ກຽດແກ່ສະມາຊິກ ນັກລົບທີ່ເສຍຊີວິດໃນ ຂະນະທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງ ທັບ. ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍຄົນພາກັນລະນຶກເຖິງວັນພັກລັດ ຖະບານກາງທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍການໄປຢ້ຽມຊົມອະນຸສອນສະຖານເພື່ອລະນຶກເຖິງສົງຄາມປາງຕ່າງໆ ຫຼືບໍ່ກໍໄປສຸສານ ແລະວາງພວງມາລາໃສ່ຂຸມຝັງສົບ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ມື້ນີ້ຍັງເປັນວັນຄົບຮອບ 7 ປີ ແຫ່ງການເສຍຊີວິດຂອງລູກຊາຍຂອງທ່ານ ກໍຄືທ່ານໂບ ໄບເດັນ, ນັກລົບເກົ່າ. ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານໂບ ໄບເດັນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໂຣກມະເຮັງ ບໍ່ແມ່ນ ຢູ່ໃນຫນ້າທີ່ກໍຕາມ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາວໃນວັນເມມໂມຣຽວ (Memorial) ສະເໝີ."
ທະຫານສະຫະລັດໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ -ຊຶ່ງເປັນສາເຫດທີ່ "ຕ້ອງການຄວາມເອົາຊະນະ ຫລືແຊ້ມ" ສະ ເຫມີ, ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຖືກໂຈມຕີຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ "ມື້ນີ້, ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຍາວນານເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະເສລີ ພາບ, ຢູເຄຣນ ແລະປະຊາຊົນ ຂອງຕົນແມ່ນຢູ່ແຖວຫນ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ ຊ່ວຍກອບກູ້ປະເທດຊາດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນ ສ່ວນນຶ່ງຂອງການຕໍ່ສູ້ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ທີ່ລວມເອົາຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນ ທັງຫມົດ ... ແລະ ການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງປະຊາທິປະໄຕ ແລະຜະເດັດການ."
ໃນຂະນະທີ່ຢູ່ສຸສານນັ້ນ, ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣີສ ຍັງໄດ້ວາງພວງ ມາລາຢູ່ສຸສານຂອງທະຫານນີລະນາມ ເພື່ອ ເປັນກຽດແກ່ສະມາຊິກແກ່ນັກລົບ ທີ່ເສຍຊີວິດໃນປາງສົງຄາມ ແຕ່ກະດູກຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້.
ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນນັ້ນ ຂະບວນແຫ່ໃນວັນ Memorial Day ໄດ້ກັບ ຄືນມາໃນວັນຈັນຢູ່ຕາມຖະຫນົນ ຄອນສຕີຕຸຍເຊິນ (Constitution Avenue), ຫລັງຈາກທີ່ຫາຍໄປເປັນເວລາສອງປີຍ້ອນການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດ.
ພວກຂັບຂີ່ລົດຈັກໄດ້ເປັນຈຸດເດັ່ນສະເໝີມາຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ Memorial ໃນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງນີ້.