ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະສະພາຍັງຈະຕ້ອງເອົາບາດ
ກ້າວທີ່ຈະປົກປ້ອງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍຈາກການຖືກເນລະ
ເທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຮັບການບັນເທົາຈາກທາງສານສູງສຸດນັ້ນແລ້ວກໍຕາມ
ຊຶ່ງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຟັງການຂໍອຸທອນ ຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງສານ
ຊັ້ນຕົ້ນ ຈາກລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ຕໍ່ອັນທີ່
ເອີ້ນວ່າພວກທີ່ມີຄວາມໄຝ່ຝັນ ຫຼື “Dreamers” ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Susan Collins ສະມາຊິກສະພາສູງຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ Maine
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງກັນອີກຕໍ່ໄປ” ທີ່ວ່າ ການຕໍ່ສູ້ກັນຂອງບັນດາສານ
ຈະມີບົດບາດຢ່າງໃດ ທ່າມກາງການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້
ຍົກເລີກໂຄງການດາກາ ຫຼືໂຄງການພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
ໂດຍພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກ ຄອງແບບຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນໂຄງການ ທີ່ລັດຖະບານທ່ານ
ໂອບາມາ ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງເຍົາໄວນັ້ນ ເຮັດວຽກແບບເປັນການຊົ່ວ
ຄາວ ແລະສຶກສາຮ່ຳຮຽນຕໍ່ໄດ້.
ທ່ານນາງ Collins ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດນັ້ນ ແມ່ນ
ຊ່ອຍບັນເທົາການກົດດັນ ໂດຍເສັ້ນຕາຍຂອງໂຄງການດາກາ ໃນວັນທີ 5 ມີນານີ້”
ແລະທ່ານນາງຍັງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແຕ່ມັນກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຫາ ທີ່ວ່າ ພວກ
Dreamers ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສ່ຽງຕໍ່ການຖືກເນລະເທດໝົດໄປ.”
ໃນໄລຍະສອງສາມສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ໄດ້ເຫັນຜູ້ພິພາກສາໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ
ແລະລັດນິວຢອກ ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຍຸຕິໂຄງການດາກາ ທີ່ທ່ານທ່ານທຣຳ ໄດ້
ກຳນົດໃຫ້ໝົດອາຍຸລົງໃນວັນທີ 5 ມີນາ ຈົນເທົ່າເຖິງດຽວນີ້ທາງລັດຖະສະພາ ຍັງບໍ່ໄດ້
ຮັບຜ່ານກົດໝາຍຢ່າງເປັນການຖາວອນເທື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ
ຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກໂຄງການດາການີ້ ແລະພວກອື່ນໆທີ່ໄດ້ທີ່ມີ
ສິດໂຄງການນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ສະພາສູງໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີ 4 ຂໍ້ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຂອງ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ນັບແຕ່ຮ່າງກົດໝາຍຂອງສອງພັກ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຖານະທາງດ້ານ
ກົດໝາຍຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດາກາ ໄປພົວພັນໃສ່ ການ
ເສີມຂະຫຍາຍແບບຈຳກັດໃນດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມຊາຍແດນ ຕໍ່ຂໍ້
ສະເໜີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໄດ້ສະຫລຸບກ່ຽວກັບແຜນແມ່ບົດ ຫຼື “blueprint”
ຂອງທ່ານທຣຳສຳລັບການປະຕິຮູບກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ແຫຼ່ງຂາວທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ນຳສຽງສ່ວຍຫຼາຍໃນສະພາສູງ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ
Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມ
ຟ້າວຟັ່ງທີ່ຈະເປີດການອະພິປ່າຍກັນ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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