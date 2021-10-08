ສະພາສູງສະຫະລັດໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ມີຜົນອອກມາ 50-48 ໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕໍ່ສິດໃນການກູ້ຢືມເງິນຂອງລັດຖະບານອອກໄປຈົນຮອດຕົ້ນເດືອນທັນວາເພື່ອຫຼີກລ້ຽງສິ່ງທີ່ອາດຈະເປັນການພາດ ກຳນົດເວລາຊຳລະໜີ້ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ, ທ່ານຈຊັກ ຊຸມເມີ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກ ລົງດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງສະພາສູງຫຼັງຈາກການເຈລະຈາກັບຜູ້ນຳ ພັກຣີພັບບລີກັນ, ທ່ານມິດຈ໌ ແມັກຄອນແນລແລ້ວ. ທ່ານໄດ້ສະເໜີ ໃຫ້ພັກ ເດໂມແຄຣັດໃນວັນພຸດຜ່ານມາກ່ຽວກັບການທີ່ຈະເພີ້ມຈຳນວນໜີ້ໄລຍະຍາວໃນປັດຈຸບັນຂອງປະເທດທີ່ມີຢູ່ 28 ພັນ 400 ຕື້ໂດລາ ຂຶ້ນອີກ 480 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໄປຈົນເຖິງເດືອນທັນວາ, ເຊິ່ງເວລານັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂອີກ.
ທ່ານຊຸມເມີກ່າວຫຼັງຈາກມີການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວວ່າ "ພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ ຫຼິ້ນເກມແບບພັກດຽວທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງ ແລະຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ກົນລະຍຸດໃນການເຮັດໃຫ້ໄປໃກ້ຄວາມຫາຍະນະຂອງເຂົາເຈົ້າໃຊ້ການບໍ່ໄດ້.”
ບັດນີ້ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈະໄປເຖິງສະພາຕ່ຳ. ເມື່ອມັນຖືກຮັບຜ່ານຢູ່ທີ່ນັ້ນແລ້ວ, ມັນກໍຈະໄປຫາປະທານາທິບໍດີເພື່ອໃຫ້ເພິ່ນລົງລາຍເຊັນ.
ຄວາມໂກດຄືອງຂອງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບການເພີ່ມຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນຫລາຍມື້ຜ່ານມານີ້ ເມື່ອເວລາຫຍັບເຂົ້າໃກ້ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຊຶ່ງເປັນວັນທີລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທ່ານນາງ ແຈນເນັດ ແຢລເລນ (Janet Yellen) ກ່າວວ່າລັດຖະບານຈະບໍ່ມີເງິນພຽງພໍ ເພື່ອຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໃບບິນທັງໝົດ ເພາະວ່າມັນໃຊ້ເງິນຫຼາຍກວ່າຕົນເກັບມາໄດ້ຈາກພາສີ ອາກອນ.
ການຈ່າຍເງິນບໍານານລາຍເດືອນໃຫ້ກັບຊາວອາເມຣິກັນຜູ້ສູງອາຍຸ, ການຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານລັດ ແລະການຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ເປັນສັນຍາຈ້າງຂອງລັດຖະບານອາດຈະຊັກຊ້າ. ແຕ່ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນການຄ້າງເງິນຊຳລະໜີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດທີ່ເປັນເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກເສຍຫາຍ, ແລະສົ່ງຄື້ນສັ່ນສະເທືອນໄປຫາເສດຖະກິດຂອງທົ່ວໂລກ.
ພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພັກເດໂມ ແຄຣັດ ຍົກສູງເພດານຂີດຈຳກັດໜີ້ສິນສູງຂຶ້ນ, ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນເພື່ອສະແດງ ການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈໄບເດັນ ທີ່ຈະມີການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກວ່າ 2 ພັນຕື້ໂດລາ ເພື່ອຂະຫຍາຍໂຄງການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມຂອງລັດຖະບານ. ບັນດາຜູ້ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວວ່າ ເງິນທີ່ໃຊ້ຈ່າຍກ້ອນໃໝ່ ຈະຖືກຈ່າຍຄືນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ດ້ວຍການເກັບພາສີ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ຕໍ່ບໍລິສັດແລະບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີ, ເຊິ່ງພັກຣີພັບບລີກັນກໍຄັດຄ້ານເຊັ່ນກັນ.
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