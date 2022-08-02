ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດຂອງ ສະຫະລັດ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສັງຫານນຶ່ງໃນພວກນັກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຕ້ອງການຕົວທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ສຳລັບທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ທ້າວ ເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳພາກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອິສລາມທີ່ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຕົກໃຈຢູ່ຜືນແຜ່ນດິນຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ບາດນີ້, ຜູ້ກະທຳຜິດແມ່ນໄດ້ຖືກລົງໂທດຕາມທີ່ລາວສົມຄວນໄດ້ຮັບແລ້ວ. ແລະ ຜູ້ນຳກໍ່ການຮ້າຍຄົນນີ້ແມ່ນບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປ.” ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງອີກຄັ້ງວ່າ ບໍ່ວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ, ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະລີ້ຢູ່ໃສ, ຖ້າເຈົ້າຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ, ສະຫະລັດ ຈະຊອກຫາເຈົ້າ ແລະ ກຳຈັດເຈົ້າ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກລຸກ ອັຟການິສຖານ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ແລະ ຜູ້ນຳກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ທ້າວ ໂອຊາມະ ບິນລາເດັນ ໄດ້ເປັນເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍ. ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂ້າລາວຕາຍໃນປະເທດ ປາກິສຖານ ເມື່ອປີ 2011.
ທ້າວ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ, ໄດ້ເກີດໃນຄອບຄົວທີ່ຮັ່ງມີຢູ່ປະເທດ ອີຈິບ ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກງານເປັນນັກປາດ, ລາວໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໃນປີ 2011. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ລາວຖືກກ່າວຂານວ່າເປັນແພດໝໍສ່ວນຕົວຂອງທ້າວ ບິນ ລາເດັນ.
ການຢືນຢັນ ກ່ຽວກັບ ການຕາຍຂອງລາວໄດ້ມີຂຶ້ນດົນກວ່ານຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາໃສ່ສະຖານທີ່ພັກອາໄສໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ອັຟການິສຖານ ແມ່ນຜົນງານຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອາເມຣິກາ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ດ້ວຍຍານພາຫະນະທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ, ໂດຍບໍ່ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຢູ່ພື້ນດິນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫຼຸບດ້ວຍ “ຄວາມໝັ້ນໃຈເປັນຢ່າງສູງ” ວ່າ ມີແຕ່ທ້າວ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ເທົ່ານັ້ນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າສະມາຊິກອາວຸໂສຂອງເຄືອຂ່າຍ ຮັກການີ ຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ຮູ້ວ່າ ລາວຢູ່ໃນ ອັຟການິສຖານ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ແຈ້ງກຸ່ມຕາລີບານໃຫ້ຮູ້ກ່ອນການໂຈມຕີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ “ໄດ້ສືບຕໍ່ສະໜອງທິດທາງດ້ານຍຸດທະສາດໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ໃນທົ່ວໂລກ, ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈມຕີໃສ່ ສະຫະລັດ.”