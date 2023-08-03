ສະຫະລັດ ຮ່ວມກັບຝຣັ່ງ, ອີຕາລີ ໃນການອົບພະຍົບ ພົນລະເມືອງອອກຈາກໄນເຈີ

ບັນດາຜູ້ບັນຊາການທະຫານຈາກກຸ່ມປະຊາຄົມເສດຖະກິດຂອງບັນດາ ປະເທດໃນ ອາຟຣິກຕາເວັນຕົກ ຫລື ECOWAS ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງນະຄອນຫລວງອາບູຈາ (Abuja) ຂອງໄນຈີເຣຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັນ ເປັນເວລາ 2 ວັນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນປະເທດ ໄນເຈີ (Niger) ໃນ ອາທິດແລ້ວນີ້. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດຄືກັນກັບບັນາດປະເທດຢູໂຣບຈໍານວນນຶ່ງໃນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຂອງຕົນອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ECOWAS ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສັ້ນໆວ່າ ຄະນະກຳມະການເສນາທິການປ້ອງກັນປະເທດຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ສະຖານະການທາງການເມືອງຂອງສາທາລະ ນະລັດໄນເຈີ” ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງເຂົາເຈົ້າຈົນເຖິງວັນສຸກ. ECOWAS ໄດ້ກໍານົດ ວັນອາທິດນີ້ ເປັນເສັ້ນຕາຍໃຫ້ເອົາປະທານາທິບໍດີ ໂມຮາມເມດ ບາຊູມ (Mohamed Bazoum) ກັບຄືນສູ່ການກຳອໍານາດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ຈະພິຈາລະນາການນໍາໃຊ້ກໍາລັງ ທະຫານ.
"ການເອົາທາງເລືອກດ້ານການໃຊ້ທະຫານແມ່ນທາງເລືອກສຸດທ້າຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນການ ປຶກສາຫາລືນັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ສຸດ", ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ອັບເດລ-ຟາເຕົາ ມູຊາຮ໌ (Abdel-Fatau Musah), ກໍາມາທິການດ້ານວຽກງານການເມືອງ, ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງ ECOWAS.
"ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຮົາສາມາດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຫົ່າ ແຕ່ສາມາດກັດໄດ້," ທ່ານໄດ້ບອກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງອາບູຈາ (Abuja).
ECOWAS ຍັງໄດ້ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນໄປນະຄອນຫຼວງນິອາເມ (Niamey) ຂອງໄນເຈີໃນວັນພຸດວານນີ້ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບບັນດາສະມາຊິກລັດຖະບານທະຫານ.
ECOWAS ຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ໄນເຈີ ທີ່ລວມທັງການຕັດການສົ່ງພະລັງງານໄປຍັງປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ມີປະຊາຊົນ 25 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງນຳເຂົ້າໄຟຟ້າເກືອບທັງໝົດ. ໄນຈີເຣຍທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ຢຸດເຊົາການສົ່ງໄຟຟ້າ ໃຫ້ໄນເຈີ, ແຕ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າມັນແມ່ນປະລິມານໄຟຟ້າ ເທົ່າໃດເປັນຂອງ ໄນເຈີ.