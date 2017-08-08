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ສຫລ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ ຕັ້ງກົດ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບ ຢູ່ ທະເລຈີນໃຕ້

ບັນດາຄະນະລັດຖະມົນຕີ ພາກັນຕົບມືຫລັງຈາກ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມ ກັນ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ນະຄອນມະນິລາ.

ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ​ແລະ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ “ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ” ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​
ວານ​ນີ້​ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງຢູ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ໂຈະ ​ການ​ສ້າງ
​ເກາະ​ທຽມ ​ແລະ​ການເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ທະຫານ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ດັ່ງກ່າວ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ສ້າງ
ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນຫລຶືສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຖາ​ວອນ​ໃຫ້​ແກ່ ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ທັງ​ສາມປະ​ເທດ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ຮ່ວມສະບັບ​ນຶ່ງ ຫລັງ​ຈາກ ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ
ທ່ານ​ນາງ Julie Bishop ​ແລະ​ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ​ທ່ານ Taro Kono
​ໄດ້​ພົບ​ປະກັນ ​ຢູ່ຂ້າງນອກ​ກອງ​ປະຊຸມຄະນະ​ລັດຖະມົນ​ຕີ​ອາ​ຊຽນ ທີ່​ຟິລິບ​ປີນ.

​ພວກ​ທ່ານໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈີນ ​ແລະ​ຟິລິບ​ປີນ ​ປະຕິບັດຕາມ ການ​ຕັດສິນຂອງ​ສານ​
ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ປະກາດ​ເປັນ​ໂມຄະ​ສ່ວນໃຫຍ່ໃນ​ການ​ອ້າງ​ເອົາເຂດ​ນ້ຳ
​ແດນ​ດິນ​ ໃນທະ​ເລ​ຈີນໃຕ້​ຂອງ​ຈີນ ​ໂດຍ​ຍັງ​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ​ເປັນບາງ​ສ່ວນ​
ຂອງໄຕ້​ຫວັນ ​ແລະ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ ASEAN ຄືບຣູ​ໄນ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຟິລິບ​ປີນ ​ແລະ
​ຫວຽດນາມ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ສະມາຊິກ ASEAN ​ແລະ​ຈີນ ຄໍ້າ​ປະກັນ​ວ່າ ກົດ
​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໜັ້ນສັນຍາ ຈະ​ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທະເລ​ຈີນ​
ໃຕ້​ນັ້ນ ​ຈະ “ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ທາງ​ກົດໝາຍ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ແລະສອດຄ່ອງ
​ກັບ​ກົດໝາຍ​ສາກົນ.”

ກົດລະ​ບຽບການ​ປະ​ຕິ​ບັດແມ່ນ​ຈະ​ແນ​ໃສ່ເພື່ອ​ຫລີກ​ລ່ຽງອຸ​ປະຕິ​ເຫດ ຈາກ​ບັນດາ​ປະ
​ເທດ​ທີ່​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳມະສິດ ​ໃນການ​ຫາ​ປາ ສຳ​ຫຼວດ​ຫາ​ນໍ້າມັນ ​ແລະ​ແກັສທຳມະ​ຊາດ
ຫລື​ພັດທະນາເກາະດອນ​ນ້ອຍໆບາງ​ສ່ວນ ​ທີ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະມີເຖິງ 500 ​ເກາະ​ດອນ​ນັ້ນ.
ຈີນ​ໄດ້​ຄັດຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ເຖິງ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​
ກຳ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ຕົນໃນທະ​ເລດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍ​ການ​ສ້າງ​ບັນດາ​ເກາະ​ທຽມ ທີ່​ສະຫະລັດ
​ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ໄ​ດ້ພາກັນຕິຕຽນນັ້ນ.

ບັນດາ​ລັດຖະມົນຕີ​ອາ​ຊຽນ ​ໄດ້ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງການໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ທີ່​ຜ່ານມາ​ນີ້ວ່າ
​ຕົນ “ຍິນ​ດີຕ້ອນຮັບ​ຢ່າງ​ອົບອຸ່ນ​ ​ໃນການ​ປັບປຸງ​ການ​ຮ່ວມມື” ກັບ​ຈີນ ​ແລະ​ພ້ອມ​ແລ້ວ
​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ການ​ເຈລະຈາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລ້ຳ​ເປັນ​ສັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ການ​ປະຕິບັດ ​ແຕ່​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​
ເຖິງວ່າ ຈະ​ເຮັດໃຫ້​ກົດ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ຫຼືບໍ່.

​ນອກ​ນັ້ນ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ເຖິງ​ການ​ສະ​ແດງຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ​ໂດຍ​ບັນດາ​ສະ
ມາຊິກ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການສ້າງ​ເກາະດອນ​ທຽມ ​ແລະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ "ຄວາມ
ສຳຄັນໃນ​ການ​ເປັນ​ເຂດປອດ​ທະ​ຫານ” ຂອງ​ເຂດ​ດັ່ງກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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