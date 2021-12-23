ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ “ເປັນໄພຄຸກຄາມຮ້າຍແຮງຕໍ່ຂົງເຂດ” ແລະໃຫ້ຄໍາໝັ້ນວ່າ ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ອີຣ່ານມີອາວຸດນິວເຄລຍຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຢູ່ໃນ ອິສຣາແອລ ລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານເຈັກ ຊູລລິວານ (Jake Sullivan) ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍອິສຣາແອລຂອງທ່ານ ທ່ານອີຢາລ ຮູລາຕາ (Eyal Hulata).
ອີງຕາມຖະແຫຼງການ ທີ່ໄດ້ອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍທໍານຽບຂາວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ກ່າວວ່າ “ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບໄພຄຸກຄາມໃນຫຼາຍດ້ານຈາກອີຣ່ານ ເຊິ່ງລວມເຖິງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງພວກເຂົາ, ການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອທຳລາຍສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ແລະການສະໜັບສະໜຸນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນໂຕແທນ.”
ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຕື່ມອີກວ່າ “ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢືນຢັນວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ສອດຂ້ອງກັນ ໂດຍຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ອີຣ່ານຈະບໍ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍໃນຄວາມຄອບຄອງຢ່າງແນ່ນອນ.”
ທ່ານ ຊູລລີວານ ຍັງໄດ້ບັນຍາຍສະຫຼຸບກັບທ່ານ ຮູລາຕາ ກ່ຽວກັບການເຈລະ ຈານິວເຄລຍ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽນນາ, ປະເທດອອສເຕຣຍ. ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຟຶ້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີຣ່ານປີ 2015 ຄືນ, ເຊິ່ງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018.
ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ມີຈຸດມຸ້ງໝາຍເພື່ອລະງັບຄວາມທະເຍີທະຍານດ້ານນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໂດຍຫຼຸດຜ່ອນການຂວໍ້າບາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງ ອີຣ່ານຢືນຢັນວ່າ ໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງໃນທາງສັນຕິ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຟື້ນຟູ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້.
ຫຼັງຈາກການປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອິສຣາແອລໄດ້ເຕືອນວ່າ ຫາກການເຈລະ ຈາບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ເຈຣູຊາແລັມສາມາດບຸກໂຈມຕີອີຣ່ານ ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈາກການມີອາວຸດນິວເຄລຍ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ