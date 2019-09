ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ໂລກ​ກະ​ກຽມ​ເພື່ອ​ລວມ​ຕົວ​ກັນ ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຂອງ

ພວກເພິ່ນຢູ່ ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນັ້ນ, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣ່ານ ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຄອບງຳກອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ກ່ຽວກັບ ໂລກຮ້ອນ.

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​

ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ເຮົາມາຊື່ສັດນຳກັນເຖາະ, ພວກເຮົາບໍ່ມີເວລາ

ໃຫ້ສິ້ນເປືອງອີກແລ້ວ, ພວກເຮົາກຳລັງຜ່າຍແພ້ການແຂ່ງຂັນໃຫ້ສະພາບອາກາດປ່ຽນ

ແປງ. ການລົງມືທີ່ຮີບດ່ວນແມ່ນຈະບໍ່ກະຈ່າງແຈ້ງໄປກວ່ານີ້ອີກແລ້ວ, ແລະ ນີ້ແມ່ນເຫດ

ຜົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາ

ກາດ.”

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 23 ກັນ​ຍາ ມື້​ອື່ນນີ້ ແລະ ປະ​ມຸກ​ລັດ

ຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນ ແລະ ລັດຖະບານແມ່ນຄາດວ່າຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ມີພຽງຜູ້ທີ່ຈະນຳເອົາ

ແຜນການທີ່ເດັດດ່ຽວ ແລະ ໜັກແໜ້ນມາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ໂລກ

ຮ້ອນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ຂຶ້ນກ່າວຄຳປາໄສ.

ທ່ານ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຊ້າ​ລົງ ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​

ເປັນສັນຍາລັກຂອງທ່ານນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຄາດວ່າຈະມີ “ແຜນການທີ່ມີຄວາມ

ໝາຍ” ຈຳນວນຫຼາຍ ສຳລັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວັນພິດຢ່າງມະຫາສານ ໃນລະຫວ່າງທົດ

ສະວັດຂ້າງໜ້າ ແລະ ການລົບລ້າງການປ່ອຍທາດຄາບັອນພາຍໃນປີ 2050.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວ​ກ​ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຫວັງ ທີ່​

ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຍ້າຍອອກຈາກຖ່ານຫີນ, ຕັ້ງລາຄາໃສ່ທາດຄາບັອນ, ຢຸດການອຸດໜູນ

ພະລັງງານຟອສຊິລ, ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງ

ເຮົາ. ແລະ ພວກເຮົາຢາກຈະເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຂໍ້ແກ້ໄຂທີ່

ອີງໃສ່ທຳມະຊາດ, ສ້າງວິທີທີ່ສະອາດກວ່າເກົ່າໃນທາງທີ່ເຮົາເຮັດວຽກ ແລະ ການເຮັດ

ວຽກໃນສັງຄົມ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຟື້ນຄືນສູ່ປົກກະຕິ, ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ, ສ້າງ

ລາຍໄດ້ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານທີ່ດີສຳລັບການປ່ຽນແປງທີ່ຍຸຕິທຳ.”

ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຢາກ​ທີ່​ຈະ​ເລັ່ງ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສະ​ພາ​ບ​

ອາກາດ ປາຣີ 2015, ເຊິ່ງເພັ່ງເລັງໃສ່ການຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໂລກ ໃນ

ສັດຕະວັດນີ້ໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 2 ອົງສາ ແຊລຊຽດ ຫຼາຍກວ່າລະດັບກ່ອນອຸສາຫະກຳ. ບັນດາ

ນັກຊ່ຽວຊານເຕືອນວ່າ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງຜົນ

ກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແລະ ຕ້ອງມີການດຳເນີນການ

ທີ່ມີຄວາມທະເຍີທະຍານກວ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ.

As world leaders prepare to gather for their annual meetings at the U.N. General Assembly, heightened tensions between the United States and Iran threaten to overshadow a summit on global warming.



"Let's face it, we have no time to lose, we are losing the race against climate change," U.N. Secretary-General António Guterres told reporters Wednesday. "The imperative to act could not be more clear, and this is exactly why I am convening the Climate Action Summit."



The summit will take place Sept. 23, and more than 100 heads of state and government are expected to attend. Only those who bring dynamic and concrete plans to mitigate the effects of global warming will be invited to speak.



Guterres, who has made slowing climate change his signature issue, said he expects a number of "meaningful plans" for drastically reducing emissions during the next decade and on reaching carbon neutrality by 2050.



"We will showcase promising initiatives aiming at moving away from coal, putting a price on carbon, stopping subsidies for fossil fuels, and cutting the pollution that damages our health," he said. "And we will highlight the importance of scaling up nature-based solutions, creating cleaner ways in the way we work and societies function, building resilience, protecting people, mobilizing finance and promoting decent jobs for a just transition."



The U.N. wants to accelerate action on the 2015 Paris Climate Agreement, which aims to limit the Earth's temperature rise this century to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Experts warn that the Paris commitments are inadequate to avoid the worst impacts of climate change and more ambitious action needs to happen.