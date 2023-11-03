ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ກວ້າງຂວາງຄັ້ງໃໝ່ ໃສ່ ມົສກູ ຍ້ອນສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ, ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ຄວາມສາມາດດ້ານພະລັງງານໃນອະນາຄົດຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ການຫຼີກລ່ຽງ ແລະ ໂດຣນສະຫຼະຊີບ ທີ່ໄດ້ຄຸກຄາມກອງທະຫານຢູເຄຣນ ແລະ ອຸປະກອນ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ແລະ ອົງກອນຕ່າງໆ.
ມາດຕະການຫຼ້າສຸດແນເປົ້າໃສ່ອົງກອນທີ່ສຳຄັນ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາ, ປະຕິບັດການ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ Arctic-2 LNG, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະສົ່ງແກັສທຳມະຊາດແຊ່ເຢັນ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກດັ່ງກັບແກັສທຳມະຊາດແຫຼວໄປຕະຫຼາດໂລກ.
ວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ໂດຣນສະຫຼະຊີບ KUB-BLA ແລະ Lancet ທີ່ຖືກໃຊ້ໂດຍກອງທັບ ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ, ກຳນົດເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຫາວ່າຊື້ວັດຖຸຕ່າງໆ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນການຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ພ້ອມກັບຜູ້ສ້າງ ແລະ ອອກແບບຂອງໂດຣນທີ່ວ່ານັ້ນ.
ກະຊວງການຄ້າ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ເພີ່ມ 13 ອົງກອນ ໃນ ຣັດເຊຍ ແລະ ອຸສເບກິສຖານ ເຂົ້າໃສ່ລາຍຊື່ການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບການດຳເນີນການທີ່ຂັດກັບຜົນປະໂຫຍດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ.