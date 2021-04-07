ສານຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂອງສະຫະລັດ ກຽມຮັບມື ກັບການຫຼັ່ງໄຫຼ ເຂົ້າມາຂໍລີ້ໄພໃໝ່

ສານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ມີຄະດີຕ່າງໆຄ້າງຄາຢູ່ 1 ລ້ານ 3 ແສນ ຄະດີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການກະກຽມທີ່ດີເພື່ອຮັບມືກັບພວກຂໍລີ້ໄພທີ່ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາໃໝ່ ຊຶ່ງມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກໂດຍ ສະເພາະພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເດີນທາງ
ດ້ວຍຕົນເອງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບັນດາຜູ້ພິ ພາກສາທັງໃນອະດີດ ແລະປັດຈຸບັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເດີນທາງມາເຖິງຊາຍແດນຮວມ
ທັງຫຼາຍກວ່າ170,000 ຄົນ ໃນເດືອນມີນາ ແຕ່ພຽງເດືອນດຽວເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນລະດັບ
ສູງສຸດນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ.
((https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Jan/U.S.%20Border%20Patrol%20Monthly%20Apprehensions%20%28FY%202000%20-%20FY%202019%29_1.pdf))
ອີງຕາມຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CBP.
ພຽງແຕ່ພວກເດັກນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ພ້ອມກັບພວກພໍ່ແມ່ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ມີລູກອາຍຸຕໍ່າກວ່າເຈັດປີ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ຄະດີໃໝ່ທີ່ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຖ້ວມລົ້ນຢູ່ບັນດາສານຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ ຈະກອງກັນຂຶ້ນຕື່ມອີກ ຖ້ຫາກລະດັບການຂ້າມຊາຍແດນຍັງເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຫັນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງມາອັ່ງອໍຢູ່ຊາຍແດນໃນທາງ
ພາກໃຕ້ຂອງຕົນແລະນີ້ກໍບໍ່ເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຜູ້ພິພາກສາສານຄົນເຂົ້າເມືອງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້
ຕັດສິນກ່ຽວກັບວ່າ ການຂໍລີ້ໄພໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼືຖືກປະຕິ ເສດ ທີ່ໄດ້ເຫັນຄະດີຕ່າງໆ
ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ.
“ຄະດີຕ່າງໆທີ່ຄ້າງຄາໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແຈັຟຟຣິີ ເຈສ ອະ ດີດຜູ້ພິພາກສາສານຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະທີ່ປຶກສາອາວຸໂສດ້ານກົດໝາຍໃນຄະ ນະກຳມະການຂໍອຸທອນດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມວ່າ ມີສອງວິທີ ທີ່ຈະຮັບມືກັບສະຖານະການ.
ທ່ານເຈສ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ການຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆນີ້ກໍຄື “ຈ້າງບັນດາຜູ້ພິພາກສາຫຼາຍຂຶ້ນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການຮັບມືຕ້ອງແມ່ນ ວ່າ: ໃຫ້ສະຫຼາດຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບ ຜູ້ທີ່ເຮົານຳເຂົ້າມາຢູ່ໃນສານ ແລະພວກ ເຮົາໃຫ້ບູລິມະສິດຢ່າງໃດ ຕໍ່ຄະດີຕ່າງໆ ແລະເຮົາຮັບມືກັບຄະດີຢ່າງໃດ.”
ອົງການ Transactional Record Access Clearinghouse (TRAC) ຊຶ່ງເປັນສູນກາງຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊີຣາຄິວ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ການຄ້າງຄາຂອງຄະດີຕ່່າງໆສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່ານັບ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2017 ມາ.
((https://trac.syr.edu/immigration/reports/637/)).
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