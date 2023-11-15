ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ລົງຄະແນນ 336 ຕໍ່ 95 ສຽງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ແຜນການທີ່ຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການປິດລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນໃນວັນເສົາຈະມານີ້ ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ເລື່ອນເວລາໃນການອະພິປາຍທີ່ເປັນບັນຫາຖົກຖຽງ ກ່ຽວກັບບູລິມະສິດສຳລັບການໃຊ້ຈ່າຍ ໄປໃສ່ຕົ້ນປີ 2024.
ການໃຊ້ຈ່າຍໃນປັດຈຸບັນສຳລັບພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານຈະໝົດອາຍຸລົງໃນຕອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນສຸກ ຊຶ່ງໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະສະພາແລະທຳນຽບຂາວ ບັນລຸການຕົກລົງໄລຍະສັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດປະຕິບັດງານຕໍ່ໄປ.
ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງປະທານສະພາຄົນໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍລື່ນພັກເດໂມແຄຣັດພຽງເລັກນ້ອຍຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຊຶ່ງໄດ້ອະນຸມັດການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບາງພະແນກການຂອງລັດຖະບານໄປຈົນຮອດກາງເດືອນມັງກອນ ແລະອີກຈຳນວນນຶ່ງຈົນຮອດຕົ້ນເດືອນກຸມພາ.
ພາຍໃນໄລຍະເວລາທັງສອງນັ້ນ ລັດຖະສະພາຕ້ອງໄດ້ທຳການອະພິປາຍແລະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນທຸກໆພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ໄປຈົນຮອດເດືອນກັນຍາປີໜ້າ ຫຼືໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໄລຍະສັ້ນອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ໃນການຮັບຜ່ານແຜນການນີ້ ທ່ານຈອນສັນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ 209 ສຽງ ຫຼາຍກວ່າຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໄດ້ 127 ສຽງ. ສຳລັບການຄັດຄ້ານ ມີ 93 ສຽງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນແລະ 2 ສຽງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ສະພາສູງກໍມີທ່າທາງວ່າ ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີນີ້ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຈະສົ່ງໄປໃຫ້ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເຊັນລົງນາມ.