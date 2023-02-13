ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ ແລະທະຫານມາຣີນ ພວມທຳການຊ້ອມລົບຮ່ວມຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບປັກກິ່ງພວມເພີ້ມສູງຂຶ້ນ ຍ້ອນການຍິງບາລລູນທີ່ສົງໄສວ່າເປັນບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກອງທັບເຮືອທີ່ 7 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຸ່ມໂຈມຕີນຳໂດຍກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນນິມິຕສ໌ (USS Nimitz) ແລະກຳລັງທະຫານມາຣີນໜ່ວຍທີ 13 ໄດ້ທຳການ “ຊ້ອມລົບເພື່ອປະຕິບັດງານໂຈມຕີຮ່ວມ” ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ລາຍງານກ່າວວ່າ ການຊ້ອມໃນລົບຄັ້ງນີ້ແມ່ນພົວພັນກັບກຳປັ່ນ ກຳລັງພາກພື້ນດິນ ແລະເຮືອບິນລົບ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນມື້ວັນເສົາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບວ່າ ມັນເລີ້ມຂຶ້ນແຕ່ຍາມໃດ ຫຼືຈະສິ້ນສຸດລົງເມື່ອໃດ.
ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະໄດ້ຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນກິດຈະກຳທາງທະຫານໂດຍປະເທດອື່ນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ຍັງມີການໂຕ້ຖຽງກັນຢູ່ ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະປີມີການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໄປມາ 5 ພັນຕື້ໂດລາ.
ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີຢ່າງເປັນທາງການໃດໆກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແຕ່ກໍຢືນຢັດວ່າອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອແລະການບິນຜ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາເອົາໄວ້. ໃນແຕ່ລະປີ ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນລົບຫຼາຍຄັ້ງແລ່ນຜ່ານດ່ານທະຫານຈີນ ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ໃນໝູ່ເກາະສະແປຣັດລີ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການປະທ້ວງຢ່າງແຂງຂັນຈາກປັກກິ່ງ.
ຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດກໍໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການປ້ອງກັນປະເທດ ຮ່ວມກັບຟີລິບປິນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດພັນທະມິດ ທີ່ພວມປະເຊີນກັບການລ່ວງລ້ຳ ຕໍ່ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນແລະການຫາປາໂດຍໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ແລະພົນລະເຮືອນແຕ່ພຽງໃນນາມ ຊຶ່ງທີ່ຈິງແລ້ວເປັນໝູ່ກຳປັ່ນທີ່ລັດຖະບານໜູນຫຼັງ.
ການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດໄດ້ມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ແລະມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມສຳພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນກັບປັກກິ່ງ ທີ່ເຄັ່ງຕຶງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຕື່ມຍ້ອນບາລລູນທີ່ໄດ້ຖືກຍິງຕົກໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ນອກແຄມຝັ່ງຂອງລັດຄາໂຣໄລນາໃຕ້.
ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບາລລູນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງອຸບປະກອນເກັບກຳຂໍ້ມູນສັນຍານສືບລັບ ແຕ່ປັກກິ່ງຢືນຢັດວ່າ ມັນເປັນບາລລູນຄົ້ນຄວ້າອາກາດທີ່ໄດ້ຖືກລົມພັດເຂົ້າມາໃນເຂດແດນຂອງສະຫະລັດໂດຍບັງເອີນ.
ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທໂນ ບລິງເກັນໄດ້ຍົກເລີກການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປັກກິ່ງໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍທັນທີ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລົງນັ້ນ.