ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊື້ອເຊີນບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນໃນລັດຖະສະພາ ໄປເຂົ້າຮ່ວມ ໃນສິ່ງທີ່ທຳນຽບຂາວເອີ້ນວ່າ “ກອງປະຊຸມລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ” ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ການປິດລັດຖະບານບາງສ່ວນ ແມ່ນໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີ 12 ແລ້ວ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ຄາດວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ຫຼື ສະມາຊິກຈາດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນຫຼືບໍ່, ຫຼືວ່າທັງສອງຝ່າຍຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ສຳລັບການເຈລະຈາແຜນການຕ່າງໆເພື່ອເປີດລັດຖະບານຄືນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ເມື່ອລັດຖະສະພາຊຸດໃໝ່ ເປີດໃນ
ວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້, ແລະ ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ມີແຜນທີ່ຈະຈັດການລົງຄະແນນສຽງ
ກ່ຽວກັບ ຮ່າງກົດໝາຍສອງສະບັບ ທີ່ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ພະແນກ ການຕ່າງໆທີ່ຖືກປິດ ຈົນ
ຮອດທ້າຍເດືອນກັນຍາ ແລະ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ເຖິງວັນທີ 8
ກຸມພາ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຖືກສະເໜີນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ລວມເງິນ 5 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນທຶນສຳລັບການ
ສ້າງກຳແພງຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃນທຸກໆການໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ທ່ານຈະເປັນຜູ້ເຊັນ. ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ສະເໜີ
ທຶນ ນຶ່ງພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ສຳລັບມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພເຂດ
ຊາຍແດນແທນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກຄາບີ ແຊນເດີສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ
ສະບັບນຶ່ງ ເມື່ອຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ແຜນການຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ “ບໍ່
ມີໂອກາດປະສົບຄວາມສຳເລັດຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ” ແລະ “ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຮັກສາຄວາມປອດ
ໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດອື່ນ ຢູ່ເໜືອຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນພວກເຮົາເອງ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ຊູເມີ ໄດ້ປະຕິເສດ ແຜນການກໍ່ສ້າງກຳແພງຂອງທ່ານ
ທຣຳ ວ່າມັນ “ແພງ ແລະ ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ” ແລະ ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຍັງບໍ່ໄດ້ສະເໜີ
ແຜນການໃດໆທີ່ມີໂອກາດຈະຖືກຮັບຜ່ານທັງຢູ່ສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງເທື່ອ.
ກ່ອນກອງປະຊຸມຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທ່ານນາງ
ເພໂລນີ ໄດ້ຕອບຄຳເຫັນຂອງກັນໃນທວິດເຕີ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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