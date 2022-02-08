ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະທ່ານ ໂຊລສ໌ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິກິດການຂອງ ຢູເຄຣນ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂອລາຟ ໂຊລສ໌ ໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັນທີ່ທໍານຽບຂາວໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ຊຶ່ງມີທ່າທາງວ່າຈະຖືກຄອບງຳໂດຍຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຣັດເຊຍຈະຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
ໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງການປຶກສາຫາລືນັ້ນ, ທ່ານໂຊລສ໌ຜູ້ທີ່ຫາກໍເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງ ຢູ່ນະຄອນເບີລິນ ໃນເດືອນທັນວາແລ້ວນີ້ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ການເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍສະຫະລັດຈັດສົ່ງອາວຸດຕ່າງໆໄປໃຫ້ລັດຖະບານກີຢິບ, ແລະເຢຍຣະມັນ ຈັດສົ່ງໝວກກັນກະທົບຂອງທະຫານໄປໃຫ້ຕາມທີ່ ຢູເຄຣນ ຮ້ອງຂໍ 5,000 ໜ່ວຍ ໃນຂະນະທີ່ຍັງຢຶດໝັ້ນໃນຈຸດຢືນອັນເກົ່າທີ່ຍາວນານວ່າ ຈະບໍ່ສົ່ງອາວຸດເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທັງສອງປະເທດແມ່ນ “ດໍາເນີນງານຢູ່ຈຸດຢືນອັນດຽວກັນ” ເພື່ອ “ຂັດຂວາງການບຸກລຸກຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ ຢູໂຣບ ໃນຕໍ່ໜ້າ.”
ທ່ານ ໂຊລສ໌ ຕອບວ່າ “ພວກເຮົາເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ແລະນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ໃນການດໍາເນີນງານຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຈະຕ້ອງປະຕິບັດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ການຕໍ່ສູ້ກັບ ຣັດເຊຍ ທີ່ຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ.”
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ກ່ອນການເຈລະຈາກັບທ່ານ ໄບເດັນ ນັ້ນ, ທ່ານ ໂຊລສ໌ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບປະເທດພັນທະມິດອົງການ NATO ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ ເຢຍຣະມັນ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບມົສກູ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຄໍາຕອບຂອງພວກເຮົາຈະລວມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວ ແລະເດັດຂາດ” ໃນກໍລະນີທີ່ ຣັດເຊຍໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ.
ສະມາຊິກທັງສອງຂອງອົງການ NATO ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງທະຫານຂອງອົງການ NATO ທີ່ປະຈຳການຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງພັນທະມິດ, ໂດຍທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງກໍາລັງໄປເສີມຢູ່ໃນປະເທດໂປແລນ ແລະ ໂຣມາເນຍ, ເຊິ່ງທ່ານໂຊລສ໌ ໄດ້ກ່າວໃນມື້ວັນອາ ທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກວ້າງຕໍ່ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບກຸ່ມຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນລີທົວເນຍ ນໍາໂດຍເຢຍຣະມັນ.
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ອີກອັນນຶ່ງຂອງຂໍ້ໂຕ້ຖຽງກັນກໍຄື ການເພິ່ງພາອາໄສຕໍ່ການສະໜອງພະລັງງານຂອງ ຣັດເຊຍ ໃຫ້ກັບເຢຍຣະມັນ ແລະໂຄງການທໍ່ສົ່ງ Nord Stream 2 ທີ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອນໍາສົ່ງອາຍແກັສທໍາມະຊາດຂອງ ຣັດເຊຍໄປສູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສດັ່ງກ່າວແມ່ນສຳເລັດສົມບູນແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດໍາເນີນງານເທື່ອ, ເຊິ່ງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ໄດ້ເປີດການດໍາເນີນງານໃດໆໄດ້ ຫາກຣັດເຊຍ ຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
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