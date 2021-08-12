ອົງການອາຫານ ແລະຢາ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າ ຈະອະນຸມັດ ໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີສາມ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕ່ຳ

ອົງການອາຫານ ແລະຢາ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື FDA ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ການອະນຸ ມັດຕໍ່ການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ເຂັມທີສາມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນນຶ່ງທີ່ມີລະ ບົບພູມຕ້ານທານທີ່ອ່ອນແອ.
ລາຍງານຂ່າວກ່າວວ່າ ອົງການ FDA ມີທ່າທາງວ່າ ຈະໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ສັກ ຢາວັກຊີນເຂັມທີສາມ ເພີ້ມໃສ່ສອງໂດສຂອງຢາວັກຊີນຟາຍເຊີຣ (Pfizer) ຫຼື ຢາວັກຊີນໂມເດີນາ (Moderna) ພາຍໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້. ຄະນະກຳມະການ ແນະນຳ ຂອງສູນກາງປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມພະຍາດສະຫະລັດ ຫຼື CDC ຈະ ພົບປະກັນ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄ ວິດ-19 ເພີ້ມໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານບໍ່ເຂັ້ມແຂງ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດ ໄດ້ອະພິປາຍກັນກ່ຽວກັບວ່າ ຈະສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄ ວິດ-19 ໂດສພິເສດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນບາງກຸ່ມ ທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານບໍ່ເຂັ້ມແຂງ ເຊັ່ນວ່າ ພວກຄົນປ່ວຍທີ່ປ່ຽນອະໄວຍະວະຫຼືພວກຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນໂຮກມະເຮັງ. ການຄົ້ນຄວ້າຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ໄດ້ ພົບເຫັນວ່າ ຄົນປ່ວຍທີ່ປ່ຽນອະໄວຍະວະ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມີພູມຕ້ານທານພຽງເລັກນ້ອຍ ຫຼືບໍ່ມີເລີຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນສອງເຂັມຢ່າງເຕັມ ທີ່ແລ້ວ ແຕ່ການສັກຢາເພີ້ມເຂັມທີສາມ ເສີມຂະຫຍາຍພູມຕ້ານທານ ໃນຮ່າງ ກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມີຊາວອາເມຣິກັນ ລະຫວ່າງ 3 ລ້ານ ຫາ 9 ລ້ານຄົນທີ່ມີລະບົບພູມຕ້ານທານ ທີ່ອ່ອນແອ ເນື່ອງມາຈາກພະຍາດ ຫຼືຍ້ອນຢາທີ່ເຂົາເຈົ້າກິນ.
ໃນອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ອົງການ CDC ກຳລັງສະເໜີແນະໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາທັງໝົດ ໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ແນະນຳໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ພວກແມ່ຍິງບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ການລຸລູກ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກ ຢາວັກຊີນຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງໂດສ.
ດຣ. ໂຣແຊລ ວາເລັນສກີ (Rochelle Walensky) ຫົວໜ້າອົງການ CDC ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ສຸກເສີນຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອເພີ້ມການສັກ ຢາວັກຊີນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາປະເຊີນໜ້າການຕິດແປດທີ່ສູງ ຈາກສາຍພັນ ໃໝ່ແດລຕ້າ ແລະເຫັນຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງຄົນຖືພາທີ່ບໍ່ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ” ພຽງແຕ່ 23 ເປີເຊັນຂອງພວກແມ່ຍິງທີ່ຖືພາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງໜ້ອຍເຂັມນຶ່ງ.
ລັດຄາລິຟໍຣເນຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນລັດທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກນາຍຄູ ແລະບັນດາພະນັກງານໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນພາ ກັນໄປສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ກໍຕ້ອງໄປກວດທຸກໆອາທິດ.
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