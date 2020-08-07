ບໍລິສັດ ສຫລ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເລື້ອງນໍ້າມັນ ກັບ ກໍາລັງທີ່ໄດ້ຮັບຫານໜູນຫລັງຈາກລັດຖະບານ ສຫລ ໃນຊີເຣຍ

ມີລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດຂອງ ສະຫະລັດ ບໍລິສັດນຶ່ງ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ນໍາພາໂດຍຊາວ ເຄີດ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງອອກນໍ້າມັນດິບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບ ຄຸມຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນປະເທດທີ່ຖືກສົງຄາມທໍາລາຍແຫ່ງນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານເຂດປົກຄອງຕົນເອງທີ່ນໍາພາໂດຍຊາວເຄີດ ໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ນັ້ນເວົ້າວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ ຮັບການອະນຸມັດໂດຍລັດຖະບານ ສະຫະລັດ.
“ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງແລ້ວ, ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນແຫ່ງນຶ່ງຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນພາກຕາເວັນ ອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນມູນຄ່າ 150 ລ້ານໂດລາ,” ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງເຈົ້າ ໜ້າທີ່ເຄີດທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍບໍ່ປະສົງອອກນາມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນກ່າວອີກວ່າ “ບໍລິສັດຈະສໍາຫລວດຢູ່ໃນ 3 ແຫ່ງ ໃນເຂດຕາ ເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ, ລວມມີ ຢູ່ເມືອງ ຣູເມລານ (Rumeilan), ແຕລ ຮາມີສ໌ (Tel Hamees) ແລະ ແຕລ ບຣັກ (Tel Brak),”
ມີລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດ ພະລັງງານ ແດລຕາ ແຄຣສເຊັນທ໌ (Delta Crescent Energy) ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ວີໂອເອບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ ຫາບໍລິ ສັດເພື່ອຖາມຄໍາເຫັນໄດ້.
ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປາກົດອອກມາຄັ້ງທໍາອິດໃນອາທິດ ແລ້ວນີ້ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ, ທ່ານໄມຄ໌ ພອມ ພຽວ ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຮັບຟັງຄໍາໃຫ້ການຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ຜູ້ທີ່ຖືກສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລິນຊີ ແກຣມ ຖາມ ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງນີ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ຂໍ້ຕົກ ລົງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການ ຜະລິດນໍ້າມັນ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທັນສະໄໝຂຶ້ນ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ກ່າວອີກວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຊ້ເວລານານໄປກວ່າ ທີ່ພວກ ເຮົາຄາດຫວັງໄວ້ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະ ດຽວນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັນ.”
ກໍາລັງທະຫານປະຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ຫລື SDF ຊຶ່ງເປັນຄູ່ພາຄີໃຫຍ່ຂອງ ສະ ຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນ ໄດ້ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງຂົງເຂດທີ່ມີນໍ້າມັນ.
ພາຍຫລັງທີ່ມີການຖອນທະຫານບາງສ່ວນຂອງ ສະຫະລັດ ອອກໄປຈາກພາກ ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນເດືອນຕຸລາ 2019 ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັກສາກໍາລັງ ທະຫານຈໍານວນ ນຶ່ງໄວ້ທີ່ນັ້ນ “ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ນໍ້າມັນ.”