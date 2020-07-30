ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ຈະເລີ້ມຖອນອອກ ຈາາກນະຄອນ ປອດແລນຂອງລັດ ອໍເຣກອນແລ້ວ

ທ່ານ ເຄດ ບຣາວ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ອໍເຣກອນ ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະເລີ້ມອອກໜີໄປຈາກ ນະຄອນ ປອດແລນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີຂໍ້ຕົກລົງການລະຫວ່າງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນກັບລັດຖະບານກາງ.
ລັດຖະບານກາງເວົ້າວ່າ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄປປະຈໍາຢູ່ ປອດ ແລນ ເພື່ອຟື້ນຟູຄວາມເປັນລະບຽບໃຫ້ກັບຄືນມາອີກ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກຜູ້ນໍາທັງ ຫລາຍໄດ້ຮັບຄວາມຜິດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະທ້ວງທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນໄປຢູ່ນີ້ ທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າເຮັດໃຫ້ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງຕຶກຫ້ອງການຂອງ ສານໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍນັ້ນ.
ທ່ານທບຣາວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ນໍາທັງຫລາຍທີ່ຕໍາໜິການໄປປະຈໍາການ ຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ໂດຍກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ພວກ ເຂົາເຈົ້າ “ປະຕິບັດການໃນນາມທີ່ເປັນກໍາລັງໄປຍຶດຄອງພື້ນທີ່ ແລະນໍາ ເອົາ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງມາ.” ເຈົ້າເມືອງປອດແລນ ເວົ້າວ່າ “ການໄປປະຈໍາການ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທໍາລາຍ ຊັບສິນຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງຂອງພວກເຮົາເພີ້ມຂຶ້ນ.”
ທ່ານ ແຊດ ວອຟ, ຮັກສາການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຊາດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກໍານົດວັນເວລາຂອງການຖອນກໍາລັງນັ້ນອອກແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຈະ ເລີ້ມທໍາການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຕຶກທີ່ເປັນຊັບສິນ ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມຕຶກທີ່ຊັບສິນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ານວອຟ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ກະຊວງຈະສືບຕໍ່ຮັກສາເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານກາງທີ່ເອົາໄປເສີມຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງພວກເຮົາໄວ້ໃນ ປອດແລນ ຈົນກວ່າວ່າ ພວກເຮົາຈະແນ່ໃຈວ່າ ຕຶກຂອງສານລັດຖະບານກາງ ແຮັດຟຽວດ໌ (Hatfield) ແລະຕຶກອື່ນໆ ທີ່ເປັນຊັບສິນຂອງລັດຖະບານກາງ ຈະບໍ່ຖືກໂຈມຕີອີກຕໍ່ໄປ ແລະບ່ອນນັ່ງຂອງພວກຕຸລາການຍັງໄດ້ຮັບການ ປ້ອງກັນໃຫ້ປອດໄພຢູ່. ອັນນີ້ໄດ້ເປັນພາລະໝຸ້ງໝັ້ນ ແລະຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາ ນັບແຕ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະເປັນການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາເລີ້ມຕົ້ນມາ.”
ກໍາລັງຂອງລັດຖະບານກາງຖືກສົ່ງໄປຍັງເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລັດ ອໍເຣກອນ ເພື່ອປົກປ້ອງຕຶກສານລັດຖະບານກາງພາຍຫລັງທີ່ມີການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍໄດ້ກັບກາຍເປັນການກະທໍາຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການ ເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ ຈອຣຈ໌ ຟລອຍດ໌ ຢູ່ຄາມືຂອງຕໍາຫລວດໃນນະຄອນເມນີອາໂປລິສ.