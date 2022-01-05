ທູດພິເສດ ສຫລ ແຟລແມນ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເອທິໂອເປຍ ໃນວັນພະຫັດນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ

ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ກ່າວວ່າ ທູດພິເສດສະຫະລັດຮັບຜິດຊອບແຫຼມອາຟຣິກາ ທ່ານແຈັຟຟຣີ ແຟລແມນ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມເອທິໂອເປຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງລັດຖະບານ ສຳລັບປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຍຸຕິບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ສົງຄາມທີ່ຍາວນານນຶ່ງປີ ລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງເອທິໂອເປຍ ແລະການນຳຂອງຂົງເຂດທິເກຣ ລວມຢູ່ໃນບັນດາຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ນອງເລືອດທີ່ສຸດ ໃນອາຟຣິກາ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຫຼາຍພັນຄົນແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍ ລ້ານຄົນພັດພາກຈາກຖິ່ນຖ່ານ.
ວໍໍຊິງຕັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້ຍຸຕິການສູ້ລົບກັນແລະເຂົ້າມາເຈລະຈາແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຍຸຕິການລະເມີດແລະການບໍ່ເຄົາລົບສິດທິມະນຸດ ແລະໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານມະນຸສະທຳ ໂດຍປາດສະຈາກການກີດຂວາງໃດໆ.
“ທ່ານແຟລແມນ ຈະໄປເຖິງນະຄອນຫຼວງອາດິສອາບາບາ ໃນວັນທີ 6 ມັງ ກອນ ສຳລັບການພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການເຈລະຈາສັນຕິພາບ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງອາດິສອາບາບາຂອງທ່ານແຟລແມນທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງນີ້.
ກອງກຳລັງຂອງທິເກຣທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ກັບລັດຖະບານກາງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ຖອນກຳລັງອອກຈາກຂົງເຂດໃກ້ຄຽງທາງພາກເໜືອຂອງເອທິໂອເປຍ ອັນເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຍິງທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ກອງທັບຂອງເອທິໂອເປຍ ສາມາດຍຶດເອົາພື້ນທີ່ ທີ່ສຳຄັນຄືນມາໄດ້.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງ ແລະການກ່າວຖະແຫລງຂອງລັດຖະບານເອທິໂອເປຍ ວ່າ ຕົນບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະໄລ່ລ່າກອງກຳລັງຈຳພວກນັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນທິເກຣ ແລະໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີໂອກາດສຳລັບສອງຝ່າຍເຂົ້າມານັ່ງເຈລະຈາກັນ.
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