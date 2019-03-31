ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢາກໂຈະການໃຫ້ທຶນແກ່ປະເທດ ກົວເຕມາ
ລາ, ຮອນດູດຣັສ ແລະ ແອລ ຊາລວາດໍ, ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນ
ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຢູໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງປະຕິບັດ
ຕາມຄຳຊີ້ນຳຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ
ສຳລັບສາມຫຼ່ຽມພາກເຫຼືອ ສົກປີ 2017 ແລະ 2018. ພວກເຮົາຈະພົວພັນກັບລັດຖະ
ສະພາ ອັນເປັນພາກສ່ວນຂອງການດຳເນີນການນີ້.
ສາມຫລ່ຽມພາກເໜືອ ໝາຍເຖິງສາມປະເທດພາກເໜືອຂອງເຂດ ອາເມຣິກາກາງ ໄດ້
ແກ່ ແອລ ຊາລວາດໍ, ກົວເຕມາລາ ແລະ ຮອນດູຣັສ. ສາມປະເທດດັ່ງກ່າວມີກຳນົດທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 500 ລ້ານໂດລາ ໃນສົກປີ 2018 ພ້ອມກັບຫຼາຍ
ລ້ານໂດລາຕື່ມອີກທີ່ເຫຼືອຈາກປີ 2017 ອີງຕາມໝັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ພາ
ກັນເດີນທາງເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ ນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ 500
ລ້ານໂດລາ. ພວກເຮົາໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແກ່ເຂົາເຈົ້າ ແລະ ພວກເຮົາຈະ
ບໍ່ຈ່າຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດສິ່ງໃດໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”
ການດຳເນີນການຂອງລັດຖະສະພາ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອ
ໃຫ້ແກ່ສາມປະເທດນັ້ນ. ສະມາຊິກສະມາສູງຈາກລັດ ນິວເຈີຊີ ທ່ານ ບັອບ ເມເນັນ
ເດັສ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ລະດັບສູງໃນຄະນະກຳມະການພົນພັນ
ຕ່າງປະເທດສະພາສູງນັ້ນ, ໄດ້ເອີ້ນຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳວ່າ “ເປັນການ
ປະກາດທີ່ບໍ່ຮອບຄອບ” ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະຣີພັບບລິ
ກັນ ພາກັນປະຕິເສດມັນ.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ທ່ານ ຮວາຄວິນ ຄາສໂຕຣ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດເທັກ
ຊັສ ແລະປະທານກອງປະຊຸມ ຄົນເວົ້າພາສາ ສເປນ ໄດ້ເຕືອນຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່
ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການຕັດການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດເຫລົ່ານີ້ບໍ່ມີຄວາມຖຸ່ນທ່ຽງໄປໜ້າ.
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