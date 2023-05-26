ບັນດາຜູ້ນຳໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ຢູເຄຣນຂອງວໍຊິງຕັນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານຣັດເຊຍ ແລະການທີ່ສະຫະລັດເອງບໍ່ໄດ້ເຮັດສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຫຼັງຈາກການພົບປະທາງອອນລາຍນ໌ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານແກ່ຢູເຄຣນ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວຕອບຕໍ່ຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າ ລົດທະຫານຂອງສະຫະລັດມີລາຍງານວ່າໄດ້ຖືກໃຊ້ໂດຍພວກທະຫານບ້ານ ໃນການບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຣັດເຊຍເມື່ອວັນຈັນແລ້ວອາດຈະຖືກໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງໂດຍມົສກູ ເພື່ອດຶງເອົາສະຫະລັດ ເຂົ້າໄປພົວພັນໃນສົງຄາມໂດຍກົງ.
ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ມີສົງຄາມກັບຣັດເຊຍ. ນີ້ແມ່ນການຕໍ່ສູ້ຂອງຢູເຄຣນ. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາກໍແມ່ນ ຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນປະສົບກັບຄວາມສຳເລັດ.”
ສະຫະລັດໄດ້ຮ້ອງຂໍມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ບໍ່ໃຫ້ຢູເຄຣນໃຊ້ອາວຸດຂອງສະຫະລັດຢູ່ພາຍໃນດິນແດນຂອງຣັດເຊຍ ນາຍພົນມາກ ມິລລີ ປະທານເສນາທິການຮ່ວມຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຮ້ອງຂໍຢູເຄຣນ ບໍ່ໃຫ້ນຳໃຊ້ອຸບປະກອນທີ່ສະຫະລັດຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການໂຈມຕີໂດຍກົງຕໍ່ຣັດເຊຍ” ນາຍພົນມິລລີ ກ່າວ. “ນີ້ແມ່ນສົງຄາມຂອງຢູເຄຣນ. ມັນບໍ່ແມ່ນສົງຄາມ ລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ. ມັນບໍ່ແມ່ນສົງຄາມຂອງເນໂຕ້ກັບຣັດເຊຍ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ຍິງໂດຣນຊາເຮັດ ທີ່ອີຣ່ານຜະລິດ ແລະຣັດເຊຍໃຊ້ໂຈມຕີພາກຕາເວັນຕົກຂອງຢູເຄຣນ 36 ລຳຕົກ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ກຳລັງຣັດເຊຍ “ສັນນິດຖານວ່າ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີ ໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະຄ້າຍທະຫານທີ່ສຳຄັນໆ”
ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຮວມທັງການໂຈມຕີທີ່ໃຊ້ໂດຣນບິນເຂົ້າຖະຫຼົ່ມໃສ່ເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຢູເຄຣນ.