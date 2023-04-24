ກອງກຳລັງປະຕິບັດການພິເສດ ສະຫະລັດ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ອົບພະຍົບບັນດານັກການທູດ ສະຫະລັດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ ປະເທດ ຊູດານ ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ, ແຕ່ປະເທດອື່ນໆໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກວ່າໃນການນຳເອົາຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ ຊູດານ ທ່າມກາງການຕໍ່ສູ້ລະຫວ່າງຝ່າຍກອງທັບທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາບໍ່ເຖິງນຶ່ງຊົ່ວໂມງໃນການອົບພະຍົບຊາວອາເມຣິກັນປະມານ 70 ຄົນ, ດ້ວຍການນຳສົ່ງເຮລິຄັອບເຕີ ຊີນຸກ MH-47 ຈາກຖານທັບ ສະຫະລັດ ໃນປະເທດ ຈີບູຕີ.
ພົນໂທ ດັກກລາສ ຊິມສ໌, ຜູ້ອຳນວຍການການປະຕິບັດການ ຢູ່ເສນາທິການຮ່ວມຂອງກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາອາວຸດຂະໜາດນ້ອຍໃດໆເຂົ້າໄປ ແລະ ສາມາດທີ່ຈະອອກ ແລະ ເຂົ້າໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ.”
ຊາວອາເມຣິກັນຄົນອື່ນໆ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະເດີນທາງ ຢູ່ເສັ້ນທາງພື້ນດິນອອກຈາກ ຊູດານ. ທ່ານ ຄຣິສ ມາຍເອີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທັບ ສະຫະລັດ ອາດໃຊ້ໂດຣນ ຫຼື ພາບຈາກດາວທຽມເພື່ອກວດຈັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃດໆຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຕຳແໜ່ງສຳພາລະທະຫານເຮືອຢູ່ທ່າເຮືອແຫ່ງ ຊູດານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອາເມຣິກັນທີ່ໄປຮອດບ່ອນນັ້ນ.
ອັງກິດ ກໍໄດ້ປະກາດວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ອົບພະຍົບພະນັກງານການທູດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ ຊູດານ ເຊັ່ນກັນ.
ຫຼາຍກວ່າ 400 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນ ຊູດານ ນັບຕັ້ງແຕ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດທີ່ຜ່ານມາລະຫວ່າງກອງທັບ ຊູດານ ແລະກຸ່ມກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ. ການຖ່າຍທອດສົດເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວັນໜາຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າຂອງນະຄອນຫຼວງ ຄາຣ໌ທູມ, ດ້ວຍສຽງປືນສາມາດໄດ້ຍິນຈາກຫຼາຍບ່ອນ.
ຝ່າຍທີ່ຕໍ່ສູ້ກັນ ໄດ້ກ່າວຫາກັນເອງ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຂະບວນລົດຄົນ ຝຣັ່ງ, ດ້ວຍທັງສອງຝ່າຍເວົ້າວ່າຄົນຝຣັ່ງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອົບພະຍົບພະນັກງານການທູດ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າອອກໄປແລ້ວ.
ກອງທັບບົກຊູດານ ໄດ້ກ່າວຫາກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ແລະ ປຸ້ນສະດົມຂະບວນລົດ ກາຕ້າ ຢູ່ທ່າເຮືອ ຊູດານ. ລັດຖະບານ ໂດຮາ ບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບ ເຫດການໃດໆໃນທັນທີ.