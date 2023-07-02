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ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ບໍ່ດຳເນີນການຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ໂຄສະນາການຫາສຽງທີ່ໃຊ້ພາບປອມ

US Election Commission Not Acting on Deepfakes in Campaign Ads
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US Election Commission Not Acting on Deepfakes in Campaign Ads

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ລິງໂດຍກົງ

ເຊີນຊົມວິດີໂອ ກ່ຽວກັ ລາຍງານນີ້.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ກົດ​ລະ​ບຽບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຊ້​ພາບ​ວິ​ດີ​ໂອ​ປອມ​ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ 2024. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ດີ​ນາ ມິດ​ແຊ​ລ ມີ​ລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທ​ະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນີ້​ແມ່​ນ​ວິ​ດີ​ໂອ​ຈາກ​ການ​ໂຄງ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ “DeSantis WarRoom” ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ເວົ້າ​ວ່າ​ລວມ​ມີ​ຮູ​ບ​ພາບ​ປອມ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກອດ​ອະ​ດີດ​ຫົວ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ການ​ແພດ ດ​ຣ. ແອນ​ໂທ​ນີ ຟາວ​ຈີ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີອ​ຂງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ.

ຮູບ​ພາບ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຖືກກວດ​ກາ​ໂດຍ​ລາຍ​ການເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຜິດ​ເກີນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຊື່​ວ່າ “Verify,” ເຊິ່ງ​ໄດ້​ໃຊ້​ການ​ຊອກ​ຮູ​ບ​ພາບ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ເພື່ອ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮູບ​ສາມ​ໃບ​ທີ່​ວ່າ​ແມ່ນ​ຂອງ​ປອມ.

ທ່ານ ເຄ​ຊີ ເດັກ​ເກີ ຜູ້​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ຂອງ Verify ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເບິ່ງ​ຮູບນີ້​ໃກ້ໆ​ເຂົ້າ, ເຈົ້າ​ຈະ​ເຫັນຫຼັກ​ຖານຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ​ວ່າ​ມັນ​ຖືກ​ເຮັດ​ໂດຍ​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ຫຼື AI. ແທ​ນ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ວ່າ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ມັນ​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ເຟັບ (Mephap). AI ມັກ​ຈະ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ. ໃນ​ຮູບນີ້, ມື​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແມ່ນບໍ່​ມີ​ນິ້ວ​ໂປ້.”

ດ້ວຍ​ພະ​ລັງ​ຂອງ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ AI ກຳ​ລັງ​ເຕີບ​ໂຕ, ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ປອມ​ແປງ​ແບບນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄອບ​ງຳ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ລີ​ຊາ ກິ​ລ​ເບີດ ຈາກ​ອົງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ທີ່ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ Public Citizen.

ທ່ານ​ນາງ ລີ​ຊາ ກິ​ລ​ເບີດ ຮອງ​ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ Public Citizen ກ່າວ​ວ່າ “ນຶ່ງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະແມ່ນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ AI ນັ້ນ, ແມ່ນ​ການ​ສ້າງວິ​ດີ​ໂອ ຫຼື ສຽງ​ປອມ​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ ທີ່​ເບິ່ງ​ຄື​ຂອງ​ແທ້​ຢ່າງ​ໜ້າ​ເຫຼືອ​ເຊື່ອ, ທີ່ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ແນມ​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ​ເປົ່າ​ຈາກວິ​ດີ​ໂອ​ແທ້.”

ສະ​ນັ້ນ​ກຸ່ມ Public Citizen ຈຶ່ງ​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖ​ະ​ບານ​ກາງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ສ້າງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ສຳ​ລັບ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ທີ່​ໃຊ້​ຮູ​ບ​ພາ​ບ​ປອມ​ທີ່​ເຮັດຈາກ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ມັນ​ອາດ​ບິດ​ເບືອນ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ, ເຊິ່ງ​ມັນ​ໄດ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ຢູ່​ແລ້ວ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 22 ມິ​ຖຸ​ນາ, ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ເລືອ​ກ​ຕັ້ງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ອາ​ລ​ເລັນ ດິກ​ເຄີ​ສັນ, ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ ກ່ຽວ​ກັບ ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.

ທ່ານ ອາ​ລ​ເລັນ ດິກ​ເຄີ​ສັນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໄດ້​ມອບ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາຫຼາຍ. ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່​ສິ່ງນີ້​ແມ່ນ​ຈຳ​ກັດ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ໄດ້​ບິດ​ເບືອນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຢ່າງບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ເຊັ່ນ​ການ​ສະ​ແດງ, ຢ້ຳ​ຄຳ​ເວົ້າ, ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສ​ຽງ​ຄົນ​ອື່​ນ​ໆ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ນຳ​ເອົາ​ເລື່ອງນີ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.”

ອົງ​ການ Public Citizen ໄດ້​ເອີ້ນ​ການ​ກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວ່າ “ເປັນ​ຄວາມ​ລົ້​ມ​ແຫຼວ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ໂຫຍດ​ຫຍັງ.” ທ່ານນາງ ກິ​ລ​ເບີດ ເວົ້າ​ວ່າ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຫາ​ສຽງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ກັບ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ AI.

ທ່ານ​ນາງ ກິ​ລ​ເບີດ ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ຄື​ກັບ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຖືກ​ປະ​ດິດ​ຂຶ້ນ​ມາ. ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແລະ ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ເບິ່ງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຫຍັງ​ແດ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມັນ ແລະ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່​ນ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຮາວ​ກີດ​ຂວາງ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງປະ​ຊາ​ຊົນ​ເດ? ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຊ່ວງ​ເວ​ລາ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່.”

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ມັນ​ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ລັດ​ຖ​ະ​ສະ​ພາ​ທີ່​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ປະ​ກາດ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ AI ເພື່ອ​ສ້າງ​ຮູບ​ພາບ ຫຼື ວິ​ດີ​ໂອ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າຫຼືບໍ່.

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