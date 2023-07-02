ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ບໍ່ດຳເນີນການຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ໂຄສະນາການຫາສຽງທີ່ໃຊ້ພາບປອມ

ຄະນະກຳມາທິການທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບຕ່າງໆສຳລັບການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກກົດລະບຽບ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ພາບວິດີໂອປອມໃນການໂຄສະນາທາງການເມືອງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2024. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ດີນາ ມິດແຊລ ມີລາຍງານ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ນີ້ແມ່ນວິດີໂອຈາກການໂຄງສະນາຫາສຽງ “DeSantis WarRoom” ທີ່ບັນດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າລວມມີຮູບພາບປອມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກອດອະດີດຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດ ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຟລໍຣິດາ ແມ່ນກຳລັງລົງແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ ທຣຳ ເພື່ອການໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີອຂງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ຮູບພາບຕ່າງໆໄດ້ຖືກກວດກາໂດຍລາຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດເກີນຄວາມຈິງຊື່ວ່າ “Verify,” ເຊິ່ງໄດ້ໃຊ້ການຊອກຮູບພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນເພື່ອພິຈາລະນາຮູບສາມໃບທີ່ວ່າແມ່ນຂອງປອມ.
ທ່ານ ເຄຊີ ເດັກເກີ ຜູ້ລາຍງານຂ່າວຂອງ Verify ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າເບິ່ງຮູບນີ້ໃກ້ໆເຂົ້າ, ເຈົ້າຈະເຫັນຫຼັກຖານຫຼາຍກວ່າເກົ່າວ່າມັນຖືກເຮັດໂດຍປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI. ແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າທຳນຽບຂາວ, ມັນເວົ້າວ່າ ມີເຟັບ (Mephap). AI ມັກຈະມີບັນຫາໃນການສ້າງຄຳເວົ້າທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໃນຮູບນີ້, ມືຂອງທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ມີນິ້ວໂປ້.”
ດ້ວຍພະລັງຂອງເທັກໂນໂລຈີ AI ກຳລັງເຕີບໂຕ, ຮູບພາບທີ່ປອມແປງແບບນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄອບງຳບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ລີຊາ ກິລເບີດ ຈາກອົງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Public Citizen.
ທ່ານນາງ ລີຊາ ກິລເບີດ ຮອງປະທານບໍລິຫານໃຫຍ່ຂອງອົງການ Public Citizen ກ່າວວ່າ “ນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ປັນຍາປະດິດສາມາດເຮັດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທັກໂນໂລຈີ AI ນັ້ນ, ແມ່ນການສ້າງວິດີໂອ ຫຼື ສຽງປອມຢ່າງງ່າຍດາຍ ທີ່ເບິ່ງຄືຂອງແທ້ຢ່າງໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ, ທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແນມເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າຈາກວິດີໂອແທ້.”
ສະນັ້ນກຸ່ມ Public Citizen ຈຶ່ງໄດ້ຂໍໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ສ້າງກົດລະບຽບສຳລັບການໂຄສະນາຫາສຽງ ທີ່ໃຊ້ຮູບພາບປອມທີ່ເຮັດຈາກຄອມພິວເຕີ ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດບິດເບືອນທັດສະນະຄະຕິດ້ານການເມືອງຂອງຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ເປັນສິ່ງຜິດກົດໝາຍຢູ່ແລ້ວ.
ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຄະນະກຳມາທິການທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອບໍ່ດຳເນີນການ.
ຄະນະກຳມາທິການ ອາລເລັນ ດິກເຄີສັນ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າມັນບໍ່ມີການຄວບຄຸມ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ ອາລເລັນ ດິກເຄີສັນ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເລືອກຕັ້ງລັດຖະບານກາງໄດ້ກ່າວວ່າ “ລັດຖະສະພາໄດ້ມອບອຳນາດທີ່ຈຳກັດໃຫ້ພວກເຮົາຫຼາຍ. ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງນີ້ແມ່ນຈຳກັດໃນກໍລະນີທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງໄດ້ບິດເບືອນຄວາມຈິງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງເຊັ່ນການສະແດງ, ຢ້ຳຄຳເວົ້າ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຄົນອື່ນໆ. ເຂົາເຈົ້າຄວນນຳເອົາເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນໄປລັດຖະສະພາ.”
ອົງການ Public Citizen ໄດ້ເອີ້ນການກ່າວອ້າງທີ່ຈະບໍ່ດຳເນີນການວ່າ “ເປັນຄວາມລົ້ມແຫຼວທີ່ໜ້າຕົກໃຈແມ່ນກະທັ້ງສຳລັບອົງການທີ່ບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງ.” ທ່ານນາງ ກິລເບີດ ເວົ້າວ່າກິດຈະກຳຫາສຽງທາງການເມືອງແມ່ນຢູ່ໃນຈຸດຫັນປ່ຽນກັບເທັກໂນໂລຈີ AI.
ທ່ານນາງ ກິລເບີດ ກ່າວວ່າ “ມັນຂ້ອນຂ້າງຄືກັບຊ່ວງເວລາທີ່ອິນເຕີແນັດຖືກປະດິດຂຶ້ນມາ. ພວກເຮົາກຳລັງຈະໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແລະ ຈິນຕະນາການເບິ່ງເວລາທີ່ອິນເຕີແນັດຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຮົາຮູ້ຫຍັງແດ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມັນ ແລະ ພວກເຮົາແມ່ນສາມາດທີ່ຈະສ້າງຮາວກີດຂວາງທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປົກປ້ອງປະຊາຊົນເດ? ນັ້ນແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ພວກເຮົາຢູ່.”
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ມັນຮ່າງກົດໝາຍໃນລັດຖະສະພາທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການໂຄສະນາທາງການເມືອງປະກາດວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີ AI ເພື່ອສ້າງຮູບພາບ ຫຼື ວິດີໂອຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່.