ສະຫະລັດ ບໍລິຈາກຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຈໍານວນ 560,000 ໂດສ ໃຫ້ແກ່ປະເທດການາ

ທໍານຽບຂາວກ່າວຕໍ່ VOA ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດສົ່ງຢາວັກຊີນຟາຍເຊີ-ໄບໂອເອັນເທັກ ຫຼາຍກວ່າ 560,000 ໂດສ ໄປໃຫ້ປະເທດການາ ໃນຂົງເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ.
“ດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວວ່າ, ສະຫະລັດ ຈະເປັນຄັງສະໜອງ ຢາວັກຊີນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຂອງພວກເຮົາກັບພະຍາດໂຄວິດ-19,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ທໍານຽບຂາວໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA. “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຈັດສົ່ງຢາວັກຊີນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຄວາມປອດໄພນີ້ໄປໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຊາວການາ.”
ທໍານຽບຂາວບອກກັບ VOA ວ່າ ຢາວັກຊີນຈໍານວນ 565,110 ໂດສໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃນມື້ວັນອັງຄານແລ້ວນີ້.
ໂດຍພວກເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງຜ່ານອົງການ COVAX, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການລິເລີ້ມລະດັບໂລກ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າມີຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19.
ທໍານຽບຂາວກ່າວວ່າ ຢາວັກຊີນໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມາຈາກຈໍານວນຢາວັກຊີນ 5 ແສນໂດສ ທີ່ຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານຂອງປະທານາທິໂບດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນຂອງປີທີ່ແລ້ວ.
ການາ, ເປັນປະເທດຊາຍຝັ່ງທະເລທີ່ມີປະຊາກອນຈໍານວນ 31 ລ້ານຄົນ, ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເກືອບ 157,000 ກໍລະນີ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ. ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 1,395 ຄົນ ແລະມີຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ສັກໄປແລ້ວ ໃນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 9,700,000 ໂດສ.
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເບິ່ງຄືວ່າມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ້ມສູງຂຶ້ນຈາກການລະບາດຄື້ນທີ 4 ຂອງເຊື້ອໄວຣັສ. ໃນການລະບາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນ, ອັນໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ ສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະ ລັດຕ້ອງໄດ້ອອກແຈ້ງການເຕືອນກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານການແພດລະດັບສາມ ເນື່ອງຈາກມີການຕິດເຊື້ອທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.
ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ການບໍລິຈາກດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍມີຄໍາຖາມມາເປັນເວລາດົນແລ້ວວ່າ ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນ ໄດ້ດໍາເນີນງານພຽງພໍແລ້ວຫຼືບໍ່?
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