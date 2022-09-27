ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປີດເຜີຍວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີໃດໆ ກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕ ຂອງ ໄຕ້ຫວັນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີໃດໆກ່ຽວກັບອໍານາດອະທິປະໄຕຂອງໄຕ້ຫວັນ ພາຍໃຕ້ນະ ໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ” ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ລຸນຫຼັງທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ພົບປະ ກັບລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງ ທ່ານບລິງເກັນ ໄດ້ບອກກັບ ທ່ານຫວັງ ວ່າ ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ” ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ໃນຂະນະທີ່ວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເອົາທ່າທີໃດໆ ກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຂອງໄຕ້ຫວັນ, ແຕ່ຖະແຫຼງການໃນວັນຈັນວານນີ້ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດແມ່ນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຂຶ້ນ ຕໍ່ສາທາລະນະ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ກ່າວໃນລະຫວ່າງຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເອົາທ່າທີໃດໆກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕ, ແຕ່ນະໂຍບາຍທີ່ເປັນຈຸດສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ໄຕ້ຫວັນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979 ຍັງມີຜົນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້.” ທ່ານໄດ້ຖືກຖາມວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນດິນແດນສ່ວນນຶ່ງຂອງຈີນຫຼືບໍ່ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ “ຈີນດຽວ” ຂອງວໍຊິຕັນ.
ທ່ານ ໄພຣສ໌ ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນ ໃນການເກັບຮັກສາໄວ້ຄື ສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ແນ່ນອນ ເນື່ອງຈາກສະພາບທີ່ເປັນຢູ່ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979, ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 40 ປີແລ້ວ, ຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄປທົ່ວຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເຫັນສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ. ໜ້າເສຍດາຍທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ສາ ມາດກ່າວແບບນີ້ ກັບ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງມີພຽງການບັງຄັບ ແລະຂົ່ມຂູ່ຫຼາຍຂຶ້ນດ້ວຍການດໍາເນີນການຕ່າງໆແລະການຊ້ອມລົບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປທົ່ວຂົງເຂດຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.”
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ. ສະຫະລັດ “ຮັບຮູ້” ແຕ່ບໍ່ “ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ” ກ່ຽວກັບສະຖານະຂອງຈີນ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ຂອງທ່ານວ່າ “ທັງສອງຂ້າງຂອງໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ແລະເປັນອັນດຽວກັນກັບ ຈີນ. ໄຕ້ຫວັນ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນ ຈີນ. ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງຈີນ ຈະບໍ່ມີວັນແຍກອອກຈາກກັນ. ນີ້ແມ່ນຮູບການໃນປັດ ຈຸບັນຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ແລະມີພຽງຈີນອັນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນຫົວໃຈຫຼັກຂອງສະຖານະພາບໃນປັດຈຸບັນ.”