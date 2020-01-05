ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງກຸ່ມ ອາຊາອິບ ອາລ ອາລ-ຮັກ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍສາກົນ, ໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມທະຫານບ້ານຂອງ ອີຣັກ ນີ້ແມ່ນຕົວແທນຂອງ ອີຣ່ານ.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ນຳສອງຄົນຂອງກຸ່ມນັ້ນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽງ ໄດ້ເອີ້ນພວກທະຫານບ້ານ ແລະ ຜູ້ນຳຂອງເຂົາວ່າ “ຕົວແທນຫົວຮຸນແຮງຂອງສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ອີຣ່ານ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ, ກຸ່ມ ອາຊາອິບ ອາລ ອາລ-ຮັກ, ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ “ພັນທະມິດແຫ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງ”, ແມ່ນໄດ້ຮັບການໜູນ ຫຼັງໂດຍໜ່ວຍ ອາລ ກຸດ (Quds) ຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອິສລາມ ຂອງ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄ້າຍຄືກັນໂດຍ ສະຫະລັດ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທ້າວ ເຄສ໌ ອາລ-ຄາຊາລີ, ຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ ອາຊາອິບ ອາລ ອາລ-ຮັກ, ແລະ ນ້ອງຊາຍຂອງລາວ, ທ້າວ ເລດ ອາລ-ຄາຊາລີ, ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ນຳອີກຄົນນຶ່ງຂອງກຸ່ມນັ້ນ, ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຈັດເປັນນັກກໍ່ການຮ້າຍໂລກທີ່ພິເສດ.
ການແຕ່ງຕັ້ງດັ່ງກ່າວຈະຍຶດຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສະຫະລັດ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ນຳສອງຄົນນັ້ນ, ຈະຫ້າມຊາວ ອາເມຣິກັນ ໂດຍທົ່ວໄປຈາກການເຮັດທຸລະກິດນຳພວກເຂົາ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ທີ່ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃຫ້ທະຫານບ້ານນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ບັນຊາການທີ່ມີອຳນາດສູງຂອງ ກອງກຳລັງໜ່ວຍ ອາລ ກຸດ ໃນການໂຈມຕີໃນນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ, ເຊິ່ງໄດ້ກໍໃຫ້ເກີດຄວາມຄຽດແຄ້ນໃນ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ຄາສເຊັມ ໂຊເລມານີ, ນຶ່ງໃນເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບທີ່ມີອຳນາດທີ່ສຸດໃນ ອີຣ່ານ ນັ້ນ, ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນການໂຈມຕີໃສ່ລົດສອງຄັນ ຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນຫຼວງ ແບັກແດດ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ໄດ້ມີອິດທິພົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນທະຫານບ້ານນິກາຍ ຊີໄອ້ຫຼາຍກຸ່ມ ທີ່ມີຖານທີ່ໝັ້ນໃນປະເທດ ອີຣັກ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ. ລັດຖະບານ ແບັກແດດ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະດຸ່ນດ່ຽງສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ອີຣ່ານ, ເຊິ່ງສອງປະເທດນັ້ນໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານທີ່ສຳຄັນ ແລະ ການເງິນໃຫ້ລັດຖະບານທີ່ກຳລັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນັ້ນ.