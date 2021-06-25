ສຫລ ເນລະເທດຄົນກັບໄປລາວ 219 ຄົນ ແລ້ວ ແລະຍັງອີກປະມານ 4,500 ຄົນ ທີ່ຢູ່ ບັນຊີ ລໍຖ້າເນລະເທດ

ການເນລະເທດຄົນກັບໄປລາວ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງລາວ ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ ແລະກໍາປູເຈຍ ທີ່ສ່ວນຫລາຍແລ້ວຍົກຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນນາມອົບພະຍົບຫລັງຈາກສົງຄາມອິນດູຈີນສັ້ນສຸດລົງນັ້ນ ຍັງເປັນບັນຫາກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນກຸ່ມນີ້ຫລາຍຢູ່. ນັບແຕ່ 1998 ຫາ 2019 ສະຫະລັດ ໄດ້ເນລະ ເທດ 219 ຄົນ ທີ່ມາຈາກລາວຊຶ່ງລວມ ທັງຄົນເຜົ່າລາວ, ເຜົ່າມົ້ງ ແລະອື່ນໆ ຊຶ່ງໃນນີ້ລວມທັງພວກທີ່ເຄີຍກະທໍາຜິດທາງອາຍາໃນອະດີດແລະປັດຈຸບັນ ອີງຕາມທ່ານຄໍາ ມົວ, ຈາກອົງການ SEARAC ທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງສະພາຄະນະກໍາມະການ ດ້ານຄົນເເຂົ້າເມືອງ ຂອງຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ແລະຄົນມາຈາກເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ.
ໃນການຕອບຄໍາຖາມຂອງວີໂອເອຢູ່ ກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍກັບບັນດາຜູ້ນໍາຈາກຊຸມຊົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍກ່ຽວກັບການເນລະເທດ ເພື່ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງວັນອົບພະຍົບໂລກທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນແລງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານຄໍາເວົ້າວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ສະຫະລັດເນລະເທດຄົນກັບໄປລາວ ປີລະ 5 ຫາ 10 ຄົນ ແລະປີທີ່ສົ່ງຄົນກັບຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 2018 ຊຶ່ງ ເປັນໄລຍະການນໍາພາຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ. ທ່ານກ່າວດັ່ງ
ນີ້:“ລັດຖະບານສະຫະລັດສົ່ງຄົນກັບໄປລາວປະມານ 5 ຫາ 10 ຄົນຕໍ່ປີ. ຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່າ ຈໍານວນຄົນຊົນເຜົ່າລາວ, ມົ້ງ ແລະມຽນ ທີ່ເຫັນວ່າ ຖືກເນລະເທດ ເປັນຈໍານວນຫລາຍກວ່າໃນຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃດໝົດ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະການ ນໍາພາຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ໃນປີ 2108 ຕອນທີ່ເຂົາເຈົ້າວາງມາດຕະ ການລົງໂທດຕໍ່ລາວ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມພະຍາຍາມ ເນລະເທດ ຄົນກັບໄປປະ ເທດນັ້ນ.”
ທ່ານກ່າວອີກວ່າມາຮອດທ້າຍປີ 2019 ມີປະມານ 4,500 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີລໍ ຖ້າເນລະເທດກັບໄປລາວ ແລະທີ່ຈິງແລ້ວ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາຢາກໃຫ້ມີການເນລະເທດ ຄົນກັບໄປລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້ ແມ່ນແຕ່ໃນຊ່ວງການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍຕາມ ແຕ່ວ່າທາງ ການລາວກໍຍັງຮັບເອົາແບບມີເງື່ອນໄຂຈໍາກັດ ຄືບໍ່ຢາກຮັບເອົາພວກທີ່ເຂົ້າມາ ສະຫະລັດໃນນາມອົບພະຍົບ ແລະ ກໍຮັບເອົາແຕ່ພວກທີ່ຢາກກັບຄືນໄປຢູ່ລາວເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ລັດຖະບານລາວຮັບເອົາຄົນທີ່ຖືເນລະເທດກັບເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣໍາ ໄດ້ຈັດເອົາ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ຮັບເອົາຄົນທີ່ຖືກສະຫະລັດເນລະເທດກັບໄປໃນຕົ້ນປີ 2018, ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ອອກລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເພື່ອຈໍາກັດການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງລາວຮອດຂັ້ນທີ 5 ໃນເດືອນພຶດສະພາປີກາຍນີ້, ກໍຄືຫ້າມ ອອກວີຊາໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າມາສະຫະລັດ ເວັ້ນເສຍ ແຕ່ຜູ້ທີ່ເດີນ ທາງໃນນາມ ທາງການເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມທ່ານ ຄໍາພັນ ອັ່ນລາວັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປປ ລາວ ປະຈຳສະຫະລັດທີ່ໄດ້ໂອລົມກັບວີໂອເອໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ.
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