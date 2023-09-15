ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການປິດລັດຖະບານ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ຕ້ອງຕິແຜນງົບປະມານ ຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ, ເຊິ່ງທ່ານຮ້ອງຊື່ວ່າ “ເມກາໂນມິກ” (MAGAnomics), ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ທ່ານຍັງໄດ້ປົກປ້ອງວາລະທາງເສດຖະກິດຂອງລັດຖະ ບານທ່ານອີກດ້ວຍ.
“ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ງົບປະມານ ມັນເປັນການໂຈມຕີຂ້າພະເຈົ້າ ແລະແຜນການຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເວົ້າ ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເຮັດຫຍັງ,” ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ຜູ້ຟັງຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລຊຸມຊົນ Prince George ໃນເມືອງລາໂກ ລັດແມຣີແລນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວວ່າ “ແຜນ MAGAnomics ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມັນເກີນຂອບເຂດ ກວ່າທຸກສິ່ງທີ່ປະເທດອາເມຣິກາ ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ທ່ານໄບເດັນ ປະນາມແຜນການຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ ທີ່ຫຼຸດພາສີໃຫ້ແກ່ຄົນຮັ່ງມີແລະບໍລິສັດຕ່າງໆລົງ ແລະຕັດໂຄງການ ຫຼາຍອັນ ເຊັ່ນ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະກັນສັງຄົມ ແລະປະກັນສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ. ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ ຈະຕ້ອງສ່ຽງທີ່ຈະສູນເສຍປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງພັກຣີພັບບຣິກັນ, ອີງຕາມການຄາດການຂອງ ທ່ານໄບເດັນ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບຣິກັນ ທວງໃຫ້ຕັດການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານປະຈໍາປີ 2024 ລົງມາເຫຼືອຢູ່ 1 ພັນ 450 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງມີຈໍານວນປະມານ 120 ຕື້ ໜ້ອຍກວ່າການເຫັນດີກ່ຽວກັບເພດານໜີ້ສິນຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ແລະປະທານສະພາຕໍ່າຈາກພັກຣີພັບບຣິກັນ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງເດືອນພຶດສະ ພາ. ທໍານຽບຂາວ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ລວມທັງຜູ້ນໍາສຽງສ່ວນໜ້ອຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານມິຈ ເມັກຄອນເນລ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງດັ່ງກ່າວ.