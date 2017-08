ສະຫະລັດ ກຳລັງພິຈາລະນາ ສົ່ງອາວຸດ ປ້ອງກັນຕົວ ຮ້າຍແຮງ ໄປປະເທດ ຢູເຄຣນ

ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່ວ່າ

ຈະສະໜອງອາວຸດປ້ອງກັນຕົວ ທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທີ່ລັດຖະບານ Kyiv ຈະສາ

ມາດໃຊ້ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວແບ່ງ ແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຣັດເຊຍ.

ບັນດາຜູ້ຄັດຄ້ານພາກັນໂຕ້ຖຽງວ່າ ການສະໜອງອາວຸດໃຫ້ ຢູເຄຣນ ມີຄວາມສ່ຽງໃນ

ການເຮັດໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ພວກຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ກ່າວວ່າ ອາວຸດທີ່ດີກວ່າເກົ່າຈະເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຍັບຍັ້ງການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ

ແລະ ເພີ່ມກຳລັງໃຈທາງການເມືອງໃຫ້ລັດຖະບານ Kyiv ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບ ມົສກູ.

ການໂຕ້ຖຽງກັນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທູດພິເສດຄົນໃໝ່ ທີ່ຮັບຜິດ ຊອບ ກ່ຽວກັບ ບັນ

ຫາ ຢູເຄຣນ ຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ Kurt Volker ມີກຳນົດຈະເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ຣັດ

ເຊຍ ໃນໄວໆນີ້. ນັກຂ່າວຂອງ ວີໂອເອ Daniel Schearf ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ

ຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ເຊິ່ງຕໍ່ໄປ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.

ການສະໜອງອາວຸດປ້ອງກັນຕົວທີ່ຮ້າຍແຮງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວແບ່ງ

ແຍກດິນແດນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຣັດເຊຍ ນັ້ນ ຈະເປັນຂີດໝາຍຂອງ

ການຫັນປ່ຽນ ໃນນະໂຍບາຍ ສະຫະລັດ.

ເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ມີພຽງແຕ່ອຸປະກອນທາງທະຫານທີ່ບໍ່ແມ່ນອາວຸດຮ້າຍແຮງເຖິງ

ຕາຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ຢູເຄຣນ, ແລະ ນັກວິຈານຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ການ

ຍັບຍັ້ງຕໍ່ການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ ເພີ່ມເຕີມ ແມ່ນຄວນໄດ້ເຮັດມາແຕ່ດົນແລ້ວ.

ທ່ານນາງ Molly McKew ຈາກບໍລິສັດ Fianna Strategies ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່

ຄິດວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດທາງໃຫ້ພວກເຮົາ ສຳລັບການຮ່ວມມືໃນແງ່ບວກກັບ ຢູເຄຣນ

ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ແຕ່ອາດຈະແມ່ນບ່ອນອື່ນກໍເປັນໄດ້. ແຕ່ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ແນ່

ນອນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນເປັນແນວນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະພິຈາ

ລະນາວ່າ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ.

ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ, ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ຂໍໃຫ້ກອງທັບຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປ

ໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງເຂົາເຈົ້າ, ພວກເຂົາເຈົ້າຂໍຮ້ອງເອົາຄວາມ

ສາມາດທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ໃນສົງຄາມ ໃນວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະຕໍ່ສູ້.”

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການສົ່ງເສີມ ກຳລັງ

ນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ຫຼັງຈາກ ມົສກູ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ດ້ວຍການຂັບໄລ່ພະນັກງານສະຖານທູດ ອາເມຣິກັນ ອອກຈາກສະຖານທີ່

ທາງການທູດ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫຼຸດຈຳນວນພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າລົງຫຼາຍກວ່າ

700 ຄົນ. ແຕ່ບັນດາຜູ້ຄັດຄ້ານພາກັນເປັນຫ່ວງວ່າ ການສະໜອງອາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ

ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ອາດຂະຫຍາຍຄວາມຂັດແຍ້ງໃຫ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນໄປຕື່ມ ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ມີ

ການແກ້ແຄ້ນຈາກວັງ ເຄຣັມລິນ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະນາມຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ວ່າ ເປັນການຂະຫຍາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນ.

ທ່ານ Michael Kofman ຈາກບໍລິສັດ CNA ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະມີ

ຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ່າ ທີ່ຈະຄິດຄືນ ກ່ຽວກັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອບາງຢ່າງ ແລະ ຄວາມສາ

ມາດຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ເອົາໃຫ້ ຢູເຄຣນໄປແລ້ວ ແລະ ບໍ່ແມ່ນວາງແຜນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທຳ

ການຕໍ່ສູ້ໄລຍະສັ້ນ, ໃນເມື່ອການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງໃຫຍ່ໃນແນວໜ້າໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວ. ແລະ

ໃຫ້ຄິດເພີ່ມເຕີມອີກ ກ່ຽວກັບ ກອງທັບ ຢູເຄຣນ ໃນໄລຍະປານກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ

ແລະ ປະເພດຂອງກອງທັບ ຢູເຄຣນ ທີ່ພວກເຮົາຢາກຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າສ້າງຂຶ້ນມາ.”

ທ່ານ Kurt Volker ທູດພິເສດຂອງລັດຖະບານ ທ່ານ ທຣຳ ປະຈຳ ຢູເຄຣນ ກຳລັງພິຈາ

ລະນາເບິ່ງການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍຢູ່.



ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບ Current Time ນັ້ນ, ທ່ານ Volker ກ່າວ

ວ່າ ການສະໜອງກຳລັງໃຫ້ ຢູເຄຣນ ດ້ວຍອາວຸດປ້ອງກັນຕົວທີ່ຮຸນແຮງ ຈະບໍ່ເປັນການ

ຍຸແຍ່ ຣັດເຊຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ Kurt Volker ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ປະຈຳ ຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ

ການໂຕ້ຖຽງພວກນີ້ວ່າ ມັນເປັນຄືກັບການຍຸແຍ່ເກາະຜິດ ຣັດເຊຍ ຫຼື ມັນຈະເປັນຕົວ

ກະຕຸ້ນໃຫ້ ຢູເຄຣນ ທຳການໂຈມຕີ. ເລື່ອງພວກນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ກ່ອນ

ອື່ນໝົດ, ຣັດເຊຍ ແມ່ນຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ແລ້ວ, ພວກເຂົາມີອາວຸດປ້ອງກັນຕົວຢ່າງຫຼວງ

ຫຼາຍແລ້ວ. ມັນແມ່ນການມີໜ້າທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ໃຫຍ່ຫຼາຍ. ແລະ ມັນກໍຍັງມີ

ການປາກົດຕົວທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່່ກວ່າ ຢູ່ອ້ອມ ຢູເຄຣນ ຈາກເຂດແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.”

ບັນດານັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ການປຽບທຽບແສນຍານຸພາບທາງທະຫານ

ຂອງ ຣັດເຊຍ ກັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງອາວຸດຂອງ ສະຫະລັດ ເປັນເລື່ອງ

ການເມືອງ ແລະ ການໃຫ້ກຳລັງໃຈຫຼາຍ ສຳລັບລັດຖະບານ Kyiv ຫຼາຍກວ່າການປ້ອງ

ກັນຕົວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍເບິ່ງຄືວ່າມົສກູ ຈະຍົກບັນຫານີ້ຂຶ້ນມາເວົ້າກັບທ່ານ Volker.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergie Lavrov ກ່າວວ່າ ຄາດວ່າ ທູດພິ

ເສດທ່ານນີ້ ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຣັດເຊຍ ໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ບັນ

ຫາ ຢູເຄຣນ.



U.S. President Donald Trump's administration is considering arming Ukraine with lethal defensive weapons that Kyiv could use against Russia-backed separatists. Opponents argue arming Ukraine risks escalating the conflict while supporters say better weapons would act as a deterrence to Russian aggression and give a psychological and political boost to Kyiv in its stand-off with Moscow.The debate comes as Trump's new envoy on Ukraine, Kurt Volker, is expected to soon visit Russia.VOA's Daniel Schearf reports from Washington.

((NARRATOR))

Supplying lethal, defensive weapons to Ukraine to fend-off Russia-backed separatists would mark a turning point in U.S. policy.

Until now, only non-lethal military gear has been provided, and critics say a deterrence to further Russian aggression is long overdue.

((MOLLY MCKEW, FIANNA STRATEGIES))

"I don't think Russia has given us a window for more positive cooperation on Ukraine.Maybe other places.But, I certainly don't see it.So, I think it's time to reconsider what our strategy has been and what that means.And, I think, again, Ukraine is not asking for foreign troops to come and stand beside them, they're asking for the ability to fight the war in the way that they know they need to fight."



((NARRATOR))

Advocates argue that sending a message of strength would be timely after Moscow retaliated against U.S. sanctions by expelling American embassy staff from diplomatic property and demanding their numbers be reduced by over seven-hundred.

But opponents worry that supplying lethal weapons to Ukraine could escalate the conflict and provoke retaliation from the Kremlin, which has already denounced the possibility as raising tensions.

((MICHAEL KOFMAN, CNA CORPORATION))

"I think it would make much more sense to re-think some of the aid and capabilities that are being given to the Ukrainians and not plan them for a short-term fight, since major battles in the fronts are now passed, and think much more about the medium and long-term of the Ukrainian military and the kind of Ukrainian military we would like to help them build."

((NARRATOR))

Kurt Volker, the Trump administration's special envoy to Ukraine, is considering a change in policy.

Speaking to Current Time, Volker said arming Ukraine with lethal defensive weapons would not further provoke Russia.

((KURT VOLKER, U.S. SPECIAL REPRESENTATIVE FOR UKRAINE ))

(https://www.rferl.org/a/ukraine-volker-sending-arms-russia-conflict/28637079.html))

"I hear these arguments that it's somehow provocative to Russia or that it's going to embolden Ukraine to attack. These are just flat out wrong.First off, Russia is already in Ukraine, they are already heavily armed.////It is a large, large military presence.And, there's an even larger military presence surrounding Ukraine from Russian territory."

((NARRATOR))

Russia's comparative military might with Ukraine makes the supply of U.S. weapons more of a political and morale boost for Kyiv than a defensive one, note analysts.

Nonetheless, Moscow is likely to raise the issue with Volker.Russia's Foreign Minister Sergei Lavov says the special envoy is expected to soon visit Russia for talks on Ukraine.