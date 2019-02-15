ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈະກ່າວຄຳປາໄສຈາກສວນດອກກຸ
ຫຼາບ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ “ກ່ຽວກັບ ເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ວິກິດການ
ດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນທາງໃຕ້.”
ທ່ານທຣຳມີແຜນການທີ່ຈະປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອວ່າທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານສະພາແລະໄດ້ຮັບເງິນໄປສ້າງກຳແພງເລາະຕາມຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດ
ກັບເມັກຊິໂກ.
ທັງສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງ ໄດ້ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໃຫ້ທຶນໃນການບໍລິຫານງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ຫລີກລ່ຽງຕໍ່ການປິດລັດຖະບານຄັ້ງໃໝ່. ທ່ານທຣຳມີເວລາໄປຈົນຮອດທ່ຽງຄືນວັນສຸກ
ມື້ນີ້ທີ່ຈະລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຊຶ່ງທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ
ທ່ານຈະເຊັນນັ້ນ.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ໄດ້ອະນຸມັດເງິນແຕ່ພຽງ 1 ພັນ 300 ລ້ານໂດລາໃຫ້ສ້າງເຄື່ອງກີດຂວາງ
ຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ທີ່ຍາວ 90 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງໜ້ອຍກວ່າຈຳນວນ 5 ພັນ 700 ລ້ານໂດ
ລາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເພື່ອຈະເລີ້ມສ້າງກຳແພງ ທີ່ຍາວ 322 ກິໂລແມັດ.
ແຕ່ການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ຈະໃຫ້ອຳນາດແກ່ທ່ານທຣຳ ໃນການຍົກຍ້າຍເງິນ ຈາກບ່ອນອື່ນໆ ໃນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານກາງ ມາໃຊ້ເພື່ອສ້າງກຳແພງ.
ຖ້າປະທານາທິບໍດີ ປະກາດພາວະສຸກເສີນແທ້ ແນ່ນອນພັກເດໂມແຄຣັດແລະກຸ່ມອື່ນໆ ຈະທຳການທ້າທາຍຕໍ່ທ່ານຢູ່ໃນສານ ອັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງທີ່ແທ້ຈິງ ຕ້ອງໄດ້ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາຫຼາຍໆປີ.
ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຈັກ ຊູເມີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມວ່າ “ການປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ຈະເປັນການກະທຳແບບໄຮ້ກົດໝາຍ ຊຶ່ງເປັນການລ່ວງລະເມີດ ຕໍ່ອຳນາດປະທານາທິບໍດີຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະເປັນຄວາມພະຍາຍາມແບບສິ້ນຫວັງ ເພື່ອຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ ໄປຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ລະເມີດຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທ່ານທີ່ຈະໃຫ້ເມັກຊິໂກເປັນຜູ້ສ້າງ
ກຳແພງ.”
ພວກທ່ານກ່າວວ່າ ກຳແພງແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການຕໍ່ຕ້ານພວກຄົນເຂົ້າເມືອງແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະກໍລາຄາແພງນຳດ້ວຍ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນເວົ້າວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການເຫດການສຸກເສີນໃດໆຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ໂດຍກ່າວຫາປະທານາທິບໍດີທຣຳວ່າ ຜູ້ເປັນເລື້ອງນີ້ຂຶ້ນເອງ.
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