ຍັງມີວຽກງານ ຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ລັດຖະສະພາ ສຫລ ຈະຕ້ອງໄດ້ ພິຈາລະນາ ແຕ່ເວລາ ມີຈຳກັດ

ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາ ຈາກການຢຸດພັກເປັນເວລາ 4 ສັບປະດາແລ້ວ ລາຍການຕ່າງໆ
ທີ່ລັດຖະສະພາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ແມ່ນມີຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ແຕ່ລະຢ່າງແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກຢູ່
ແລ້ວ ມາບັດນີ້ກັບມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະລຳບາກຂຶ້ນຕື່ມອີກ ໂດຍຈະມີເລື່ອງ
ກອງທຶນບັນເທົາທຸກ ພາຍຸເຮີຣິເຄນ ແລະ ການແກ້ໄຂສະຖານະພາບ ຂອງພວກຊາວ
ໜຸ່ມຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ເກືອບ 800,000 ຄົນ ເພີ່ມເຂົ້າໃສ່ ວາລະການ
ພິຈາລະນາກົດໝາຍ ທີ່ວຸ້ນວາຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣດ ທ່ານ Jack Reed ຈາກລັດ Rhode
Island ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ “ກຳນົດເວລາແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ.”
ສ່ວນສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານນາງ Susan Collins ຈາກລັດ
Maine ຄາດຄະເນວ່າ “ພວກເຮົາຈະມີວຽກຫຼວງຫຼາຍ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ພາກັນເດີນທາງໄປຈາກວໍຊິງຕັນ ເກືອບນຶ່ງເດືອນແລ້ວ
ໂດຍຮູ້ດີວ່າ ພວກເພິ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມເພດານການເປັນໜີ້ສິນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ພິຈາລະນາ
ກອງທຶນສຳລັບລັດຖະບານກາງ ພາຍໃນສອງສາມອາທິດ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ກັບ
ຄືນມາເຮັດວຽກ. ດຽວນີ້ ພວກເພິ່ນ ມີວຽກງານຕື່ມອີກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ຮັບຮອງເອົາກອງ
ທຶນສຸກເສີນ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກພາຍຸເຮີຣິເຄນ Harvey ແລະ ໃຫ້
ຄຳຕອບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງປະ ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຈະຍຸຕິການປົກປ້ອງ
ສະຖານະພາບຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອກກະສານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນ
ອາເມຣິກາ ເມື່ອຕອນທີ່ຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່ນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ Wyoming ທ່ານ John
Barrasso ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີບູລິມະສິດຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ພວກເຮົາຈະເພັ່ງເລັງໃສ່
ພວກນັ້ນ ພາຍໃນເດືອນໜ້າ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມເພດານການເປັນໜີ້ສິນຂຶ້ນ
ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍຮັບມືກັບ ໄພພິບັດຢູ່ໃນລັດ Texas ແລະ ສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າ ຈະເຂົ້າ
ມາສູ່ລັດ Florida ຄື ພາຍຸເຮີຣິເຄນ Irma ນັ້ນ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຮັບຮອງເອົາ ກອງ
ທຶນຂອງລັດຖະບານ. ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ໃຫ້ມັນແລ້ວ ແຕ່ມັນກໍຈະຕ້ອງ
ໃຊ້ ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ.”
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະສະພາ 6 ເດືອນ
ເພື່ອຈະຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Dreamers ກໍຄືພວກຄົນ
ເຂົ້າເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການຖືກເນລະເທດ ພາຍໃຕ້ດຳລັດ
ຂອງຝ່າຍບໍລິຫານ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກ ໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ.
ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຫຼາຍທ່ານ ຢາກໃຫ້ແກ້ໄຂ ໄວກວ່ານີ້ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ
ວ່າ ຂໍ້ທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ອາດຈະມີຂຶ້ນໄດ້ ທຸກໆເມື່ອ ທີ່ລັດຖະສະພາ ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່.
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