ລັດຖະສະພາສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້ ຫຍັບເຂົ້າອີກບາດກ້າວນຶ່ງ ໃກ້ກັບການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການແຂ່ງຂັນກັບຈີນ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຂອງອາເມຣິກາໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາຢູ່ສະພາສູງສະຫະລັດແລ້ວໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 68-28 ເຊິ່ງເປັນການສ້າງຂັ້ນຕອນໃຫ້ແກ່ນິຕິກຳທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນໄດ້ຮັບການເຫັນດີໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ເພື່ອ ຮັບຮອງເອົາຂັ້ນສຸດທ້າຍ. ສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງນິຕິກຳນັ້ນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຢູ່ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດໃນເດືອນກຸມພາຜ່ານມາດ້ວຍຄະແນນສຽງ 222-210.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ສະບັບນຶ່ງໃນຄືນວັນຈັນຜ່ານມານີ້, ໂດຍກ່າວວ່າ “ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກສອງພັກຢ່າງ ຈະແຈ້ງ ສຳລັບການລົງທຶນປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ທ່ານປະ ທານາທິບໍດີ ໄດ້ຊະນະມາດົນນານແລ້ວ ເຊັ່ນ: ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດພາຍໃນ ປະເທດ, ສະໜັບສະໜູນບັນດານັກປະດິດສ້າງຂອງ ພວກເຮົາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົາເຈົ້າເອົາແນວຄວາມຄິດຂອງຕົນອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງ ໄປຫາໂຮງງານ, ຕະຫລອດທັງການແກ້ໄຂຂອດຄ້າງຄາຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງສິນຄ້າເຊັ່ນ semiconductor ທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ຄົນຊັ້ນກາງນັ້ນ."
ນິຕິກຳທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາ ໄດ້ແກ້ໄຂລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າແລະການຄົ້ນຄວ້າຂອງອາເມຣິກາ, ແລະບັນຫາການພັດທະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການກາງຕໍ່ອາໄສສິນຄ້າທີ່ຜະລິດໂດຍຈີນໃຫ້ໜ້ອຍລົງໂດຍການສະໜອງເງິນ 52 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ semiconductors ຂອງສະຫະລັດ, ແລະ 2 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອຜະລິດເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສຳຄັນ, ຊິ້ນສ່ວນຂອງອຸປະກອນໃຊ້ໃນວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ ແລະຂອງລົດຍົນ.
ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວຍັງແກ້ໄຂບັນຫາສິດທິມະນຸດ ແລະປະຊາທິປະໄຕໂດຍການສະໜອງທຶນຮອນໃຫ້ແກ່ການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳລະຫວ່າງອາເມຣິກາ ແລະໄຕ້ຫວັນ, ຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດອິນໂດ-ປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດ, ແລະຍຸຕິການຫ້າມສະແດງທຸງໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມສະ ຫະລັດຢ່າງເປັນທາງການ.
ປະທານຄະນະກໍາມະການສືບລັບຂອງສະພາສູງ, ທ່ານມາກ ວານເນີ (Mark Warner) ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີໃນ ວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ "ການຮັບຮອງເອົາ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແຂ່ງຂັນຂອງອາ ເມຣິກາ ຈະຫມາຍເຖິງການເອົາບາດກ້າວຕົວຈິງເພື່ອແກ້ໄຂ ໄພເງິນເຟີ້ ໃນໄລ ຍະຍາວ ແລະການລົງທຶນທີ່ຢູ່ໃນເປົ້າ ຫມາຍໃນການຜະລິດຂອງອາເມຣິກາ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍ ນີ້ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນສຳເລັດ."
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍຂອງສະພາສູງ, ທ່ານຈຊັກ ຊູມເມີກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນໃນ ການເຮັດໃຫ້ສະບັບຂອງສະພາສູງ ແລະສະບັບຂອງສະພາຕ່ຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນທ້າຍອາທິດນີ້.
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