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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຈີນ​​ບໍ່ພໍ​ໃຈ ​ຕໍ່ສະຫະລັດ ທີ່​ຂາຍ​ອາວຸດ ​ໃຫ້​ແກ່​​ ໄຕ້​ຫວັນ

ເຮືອບິນລົບອາຍພົນ F-16 ຂອງໄຕ້ຫວັນ ບິນຂຶ້ນຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ປິດໄວ້ ຂອງທາງດ່ວນ ໃນໄລຍະທີ່ມີການຊ້ອມລົບ ປະຈໍາປີ ຂອງກອງທັບ Han Kuang ທີ່ເມືອງ Chiayi ຢູ່ພາກກາງຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2015 ທີ່ຖືກຕ້ອງຕິຈາກ ຈີນ.

ຈີນ​ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່ສະຫະລັດທີ່​ໄດ້​ຂາຍ​ອາວຸດ ​ໃຫ້​ແກ່ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ
1.4 ຕື້ ​ໂດ​ລານັ້ນ.

​ປັກ​ກິ່ງ ຢາກ​ໃຫ້​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ຖອນ​ການ​ຂາຍ​ນັ້ນຄືນ ​ໂດຍ​ໄດ້​ເອີ້ນການ​ຊື້ຊາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ວ່າ
"​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຜິດພາດ."

ສະຖານທູດ​ຈີນ​ທີ່​ນະຄອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ "ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຜິດພາດ​ຂອງ​ຝ່າ​ຍສະ
ຫະລັດ ເປັນ​ການ​ຂັດ​ກັບຕໍ່ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເອກະສັນ​ກັນ ທີ່​ໄດ້​ບັນລຸ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​
ສອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ບ້ານ​ຕາກ​ອາກາດ Mar-a-Lago ​ແລະ​ສະພາບການ​ພັດທະນາ​ທີ່​ດີ
ຂອງ​ສາຍ​ສໍາພັນ​ລະຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ."

ທ່ານນາງ Heather Nauert ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ​ເວົ້າວ່າ
ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້ລັດຖະ​ສະພາຊາບ​ແລ້ວ​ ກ່ຽວກັບການ​ຂາຍ​
ອາວຸດ​ດັ່ງກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້.

ຈີນ​ຖື​ວ່າ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ທີ່​ປົກຄອງ​ຕົນ​ເອງນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຈີນ.

ທ່ານ Lu Kang​ ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ "​ໄຕ້​ຫວັນ​ເປັນ​ຜືນ
​ແຜ່ນດິນ ​ທີ່​ບໍ່ສາມາດ​ແຍກ​ອອກ​ໄດ້​ຂອງ​ຈີນ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາຄັດຄ້ານ​ຕໍ່ການ​ຂາຍ​ອາວຸດ​
ດັ່ງກ່າວ ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ຢ່າງ​ແຮງ.''

ການ​ຂາຍ​ອາວຸດ​ດັ່ງກ່າວ ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ອັນບອບ​ບາງ ​ສໍາລັບ​ສາຍ​ສໍາພັນ ລະຫວ່າງ
ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະປັກ​ກິ່ງ ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ເພື່ອຄວບ​ຄຸມ​ອາວຸດ​ນີວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາ
ຫລີ​ເໜືອ.

ທ່ານ​ນາງ Nauert ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ການ​ຂາຍ​ອາວຸດ​ດັ່ງກ່າວ ຈະ​ບໍ່ລະ​ເມີດ​ຕໍ່ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ
ຄວາມ​ສໍາພັນ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນທີ່​ໃຫ້ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແກ່​ການ​ພົວພັນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ເກາະ​ດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ​ນາງ ກ່າວ​ດັ່ງນີ້ "ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ມັນສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງການສະໜັບສະໜຸນຂອງ
​ພວກ​ເຮົາ ​ແກ່​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ໄຕ້ຫວັນ​ ໃນ​ການ​ຮັກສາ​ນະ​ໂຍບາຍ​ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ໂຕ
​ເອງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ. "ຂ້າພ​ະເຈົ້າຄວນ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃດໆ ຕໍ່ນະ​ໂຍບາຍ
'ປະ​ເທດ​ຈີນ​ດຽວ' ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.''

ມີ​ມູນ​ຄ່າ 1.8 ຕື້​ໂດ​ລາ ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ເດືອນ​ທັນວາ ປີ 2015. ຈີນ​ໄດ້​ຄັດຄ້ານ​ຢ່າງ​ແຮງ
​ຕໍ່ການ​ຂາຍ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສາຍ​ສໍາພັນ ​ແລະ​ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ທະຫານ ​ລະ
ຫວ່າງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈະ​ແຈ້ງ​ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

​ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນມາ ​ໄຕ້​ຫວັນ​ກໍໄດ້ສະ​ແດງ​ການ​ເປັນ​ສັດຕູ​ຕໍ່​ປັກ​ກິ່ງ ​ໂດຍ​ການ​ເລືອກ​ເອົາ​ທ່ານ
​ນາງ Tsai Ing-wen ຜູ້​ນໍາທີ່​ມາ​ຈາກ​ພັກ​ທີ່ມີ​ທ່າອ່ຽງ​ໄປ​ຫາການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ເອກະລາດ.

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