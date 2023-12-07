ສະຫະລັດ ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທະຫານຣັດເຊຍ ໃນຖານກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ

ສະຫະລັດ ກຳລັງຕັ້ງຂໍ້ຫາທະຫານຣັດເຊຍ 4 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໃນອັນທີ່ໄອຍະການອາເມຣິກັນ ເອີ້ນວ່າ ເປັນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຢ່າງໂຫດຮ້າຍ ຫລັງຈາກການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ໃນເດືອນກຸມພາປີກາຍນີ້.
ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຖືເປັນຂໍ້ກ່າວຫາຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະຫະລັດ ຍື່ນຟ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ທີ່ມີອາຍຸເກືອບ 30 ປີ, ລວມທັງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອກໍ່ອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ, ການກັກຂັງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ການທໍລະມານ ແລະການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ ພາຍຫຼັງການຍຶດຄອງບ້ານ ມາຍເລີບ (Mylove) ໃນເຂດເຄີສັນ (Kherson) ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໃນເດືອນເມສາ 2022.
“ໃນຂະນະທີ່ໂລກໄດ້ເຫັນຄວາມເປັນຕາຢ້ານກົວຂອງການຮຸກຮານຢູເຄຣນທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຂອງຣັດເຊຍ, ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເຫັນເຊັ່ນກັນ,” ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນ ມີຄວາມຊົງຈຳອັນຍາວນານ. "ພວກເຮົາຈະບໍ່ລືມຄວາມໂຫດຮ້າຍໃນຢູເຄຣນ, ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ຢຸດເຮັດວຽກ ເພື່ອນໍາຜູ້ຮັບຜິດຊອບມາລົງໂທດ."