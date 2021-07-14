ສະຫະລັດ ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ 4 ຄົນ ທີ່ວາງແຜນ ລັກພາຕົວນັກຂ່າວໃນ ນິວຢອກ ທີ່ຕຳໜິວິຈານ ອີຣ່ານ

ບັນດາໄອຍະການ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ຊາວ ອີຣ່ານ 4 ຄົນ, ທີ່ຖືກກກ່າວຫາວ່າເປັນນັກສືບລັບສຳລັບລັດຖະບານ ເຕຫະຣ່ານ ນັ້ນ, ດ້ວຍການວາງແຜນທີ່ຈະລັກພາຕົວນັກຂ່າວໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ຄົນນຶ່ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຕຳໜິວິຈານ ກ່ຽວກັບ ອີຣ່ານ, ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ການຟ້ອງຮ້ອງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຊື່ເປົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນນັ້ນ, ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າລາວແມ່ນນັກຂ່າວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ອີຣ່ານ ນາງ ມາຊີ ອາລີເນຈາດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະ ກອບສ່ວນຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເປີເຊຍ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາສິດທິມະນຸດໃນ ອີຣ່ານ.
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ເພື່ອຢືນຢັນວ່ານາງ ອາລີເນຈາດ ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການວາງແຜນບໍ່ນັ້ນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ.
ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ, ຊາວ ອີຣ່ານ ສີ່ຄົນໄດ້ຈ້າງນັກສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອປອມຕົວຕິດຕາມນັກຂ່າວທີ່ບໍ່ບອກຊື່ໃນເມືອງ ບຣຸກລິນ, ຖ່າຍວິດີ ໂອຄອບຄົວຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ເຮືອນ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການວາງແຜນທີ່ຈະນຳເອົາຄົນຜູ້ນັ້ນອອກໄປຈາກປະເທດ.
ຈຳເລີຍ 4 ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະ “ໃຊ້ກຳລັງນຳເອົາຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງພວກເຂົາກັບໄປ ອີຣ່ານ, ບ່ອນທີ່ຊະຕາກຳຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນຈະບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນທີ່ສຸດ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງໄອຍະການ ສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ ນິວຢອກ ທ່ານນາງ ອໍເດຣ ສຕຣອສ.
ເມື່ອຖືກຕິດຕໍ່ຫາທາງໂທລະສັບໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກການຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ນາງ ອາລີເນຈາດ ໄດ້ກ່າວວ່າລາວຕົກໃຈຫຼາຍ.
ລາວເວົ້າວ່າລາວໄດ້ເຮັດວຽກກັບອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ນັບຕັ້ງແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາລາວ ເມື່ອ 8 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍຮູບທີ່ຖືກຖ່າຍໂດຍພວກວາງແຜນ.
ນາງເວົ້າວ່າ “ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃກ້ຫຼາຍ.”
ນາງ ອາລີເນຈາດ ກ່າວວ່າລາວໄດ້ສ້າງຄວາມໂມໂຫໃຫ້ ອີຣ່ານ ດ້ວຍການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິງໃນ ອີຣ່ານ ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃສ່ຜ້າຄຸມຫົວ, ພ້ອມກັບການກ່າວ ຫາ ກ່ຽວກັບ ການສັງຫານຜູ້ປະທ້ວງໃນປີ 2019.