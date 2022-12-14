ບັນດາໄອຍະການ ສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງຊາວ ຣັດເຊຍ 5 ຄົນ ແລະ ອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຫາເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ລູກປືນຂອງ ສະຫະລັດ ໃຫ້ກອງທັບ ຣັດເຊຍ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
ຈຳເລີຍ 7 ຄົນແມ່ນສະມາຊິກຂອງບໍລິສັດຂາຍສົ່ງເຄື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ສອງແຫ່ງທີ່ຖືກປະຕິບັດການພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພລັດຖະບານກາງຂອງ ຣັດເຊຍ ຫຼື FSB, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການສືບທອດຂອງຕຳຫຼວດລັບໂຊຫວຽດ KGB, ອີງຕາມເອກະສານການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ໄດ້ເປີດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ສອງບໍລິສັດຄື, ວິສະວະກຳ ເຊີນີຢາ ແລະ ເຊີຕອລ LLC ພ້ອມກັບອີກຫຼາຍບໍລິສັດເຫັນວ່າ “ເປັນເຄື່ອງມືຂອງເຄື່ອງຈັກສົງຄາມຂອງສະຫະພັນ ຣັດເຊຍ” ທີ່ຖືກມາດຕະການລົງໂທດໂດຍກະຊວງການເງິນ ແລະ ການຄ້າ ສະຫະລັດ ລຸນຫຼັງການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ.
ການຟ້ອງຮ້ອງເວົ້າວ່າບໍລິສັດ ເຊີນີຢາ ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໜ້າ “ເຄືອຂ່າຍການຈັດຊື້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ,” ຫຼີກລ່ຽງມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ປະເທດຕາເວັນຕົກ “ເພື່ອຈັດຊື້ເທັກໂນໂລຈີລະດັບທະຫານທີ່ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ໃຊ້ໄດ້ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ແລະ ທະຫານ, ລວມທັງເຊມີຄອນດັກເຕີ, ໃຫ້ກອງທັບ ຣັດເຊຍ, ຂະແໜງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ.”
ບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເຄືອຂ່າຍ ເຊີນີຢາ” ແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດການນັບຕັ້ງແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍປີ 2017, ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງ, ດ້ວຍຈຳເລີຍຄົນນຶ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະລັກລອບ ນຳລູກປືນຫຼາຍພັນລູກ ທີ່ໃຊ້ໃນປືນຍາວດັກຍິງ ຫຼື
ສໄນເປີ ເຂົ້າໃນ ຣັດເຊຍ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ເພື່ອປິດບັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ ແລະ ຮູບປະພັນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີນັ້ນ, ບໍລິສັດ ເຊີນີຢາ ແລະ ເຊີຕອລ ໄດ້ປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍຂອງພວກບໍລິສັດທີ່ຢຸດເຮັດວຽກແລ້ວ ແລະ ບັນຊີທະນາຄານໃນທົ່ວໂລກ, ດ້ວຍປະເທດ ເອັສໂຕເນຍ, ຟິນແລນ, ເຢຍຣະມັນ ແລະ ຮົງກົງ ໃຫ້ບໍລິການເປັນເຄືອຂ່າຍຫຼັກສຳລັບການຂົນສົ່ງຂ້າມປະເທດ, ອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ພະຍາຍາມທີ່ຈະກີດກັນ ຣັດເຊຍ ຈາກການເຂົ້າຫາການເງິນ ແລະ ເທັກໂນໂລຈີຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ດ້ວຍການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ ແລະ ຄວບຄຸມການສົ່ງອອກຢ່າງກວ້າງຂວາງ.