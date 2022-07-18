ຄະນະກຳມະການລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ທີ່ກຳລັງສືບສວນການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ວັນທີ 6 ມັງກອນປີກາຍນີ້ຄາດວ່າຈະສາມາດເບິ່ງຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ຖືກສົ່ງໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງອາລັກຂາ ຈາກວັນກ່ອນການໂຈມຕີທຳຮ້າຍ ແລະ ເວລາທີ່ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ສະມາຊິກຂອງຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ໂຊ ລອຟເກຣັນ (Zoe Lofgren) ໄດ້ກ່າວໃນລາຍການ This Week ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ພວກເຮົາຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບມັນໃນວັນອັງຄານນີ້. ພວກເຮົາຕ້ອງການທຸກຂໍ້ຄວາມຈາກວັນທີ 5 ແລະ 6 ຂອງເດືອນມັງກອນ.”
ການກໍ່ຈະລາຈົນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ສັງ
ກັດພັກຣີພັບບລີກັນ 2,000 ຄົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາເພື່ອກີດກັ້ນສະພາບໍ່ໃຫ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປີ 2020. ການຢັ້ງຢືນຄະແນນສຽງຂອງຜູ້ແທນລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ຕໍ່ການພະຍາຍາມເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງຄືນຂອງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຫຼ້າຊ້າອອກໄປຫຼາຍຊົ່ວໂມງໃນຂະນະທີ່ພວກກໍ່ຈະລາຈົນໄດ້ປະທະກັບຕຳຫຼວດ, ທັບມ້າງຕຶກລັດຖະສະພາ ແລະ ຮື້ຄົ້ນຫ້ອງກັນຕ່າງໆໃນສະພາ.
ທ່ານນາງ ລອຟເກຣັນ ໄດ້ກ່າວວ່າຄະນະກຳມະການສືບສວນສອບສວນຕ້ອງການຂໍ້ຄວາມຂອງຕຳຫຼວດລັບ “ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບພາບຢ່າງຄົບຖ້ວນ” ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ. ກຳລັງອາລັກຂາໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຂໍ້ມູນໂທລະສັບບາງອັນແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປໃນລະຫວ່າງການຕັ້ງໂທລະສັບໃໝ່ ຕາມປົກກະຕິຂອງໂທລະສັບ ໄອໂຟນ, ແຕ່ຂໍ້ຄວາມທັງໝົດທີ່ໄດ້ຂໍໄປນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້.
ທ່ານນາງ ລອຟເກຣັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕົກໃຈທີ່ໄດ້ຍິນວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເກັບສຳຮອງຂໍ້ມູນໄວ້ກ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຕັ້ງໂທລະສັບໄອໂຟນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນບ້າຫຼາຍ, ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຄືເປັນແນວນັ້ນ, ແຕ່ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາຂໍ້ມູນນີ້ມາໃຫ້ໄດ້.”
ທ່ານນາງ ລອຟເກຣັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໄປເບິ່ງມັນເພື່ອພະຍາຍາມເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຮັດວຽກໃຫ້ເປັນຄະນະກຳມະການ ເພື່ອເປີດເຜີຍທຸກຂໍ້ເທັດຈິງ ກ່ຽວກັບວັນທີ 6 ແລະ ທຸກເຫດການກ່ອນໄປຮອດວັນທີ 6 ນັ້ນ ສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ລາຍງາຍ ກ່ຽວກັບ ມັນ. ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະເຮັດໃນວິທີທີ່ມັນສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ຕໍ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນທຸກຄົນ.”
ກຳລັງອາລັກຂາໄດ້ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າຖ້າມັນມີ “ການຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃດໆ” ວ່າເຂົາເຈົ້າຕັ້ງໃຈລຶບຂໍ້ຄວາມແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ແລະ ວ່າຄະນະກຳມະການ “ຈະໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຢ່າງແນ່ນອນ.”